Los minoritarios de Abengoa elevan su oferta de inyección de capital a 30 millones de euros

Los minoristas de Abengoa elevan su apuesta por contribuir a la salvación del grupo industrial. Sobre todo en la situación actual de interinidad, con un consejo de administración con fecha de caducidad en la matriz del grupo, porque está pendiente la convocatoria de una junta general extraordinaria de accionistas para sustituirlo por la candidatura presidida por Clemente Fernández e integrada por José Joaquín Martínez Sieso y Alfonso Murat, y con el consejo de administración de la filial operartiva, Abenewco 1, tras su dimisión en bloque el pasado viernes.

Para reforzar esa apuesta, los accionistas han anunciado que están dispuestos a incrementar su inyección de nuevo dinero en el grupo hasta los 30 millones de euros. Este aumento de la aportación se argumenta desde la sindicatura de accionistas Abengoashares como una muestra de que sigue comprometida no sólo con el reflotamiento de la empresa sino también con el mantenimiento de la totalidad de los puestos de trabajo.

Según informó a este diario, la sindicatura que encabeza Clemente Fernández ha decidido reformular su propuesta de aportación de nueva liquidez e incrementarla de los 22 millones iniciales hasta los 30 millones mediante una ampliación de capital con derecho preferente. La intención de la oferta sigue s¡endo la misma: que los actuales accionistas de Abengoa S.A., la matriz fundada hace 80 años, en enero de 1941, no pierdan su participación en Abenewco1, reducir la deuda con el pool bancario respecto al incremento que suponía el rescate planteado en agosto y conseguir la “ansiada paz social”.

La ampliación mantendría la dilución propuesta del 50% para los accionistas de Abengoa S.A de su participación en la filial operativa. Acutalmente la matriz es la dueña del 100% de Abenewco 1, pero está pendiente la conversión del denominado Mandatory Bond, que daría a los acreedores –principalmente al Banco Santander– un 22,5% del capital de la sociedad de la que penden todos los negocios, activos y empleos del grupo. Con la dilución propuesta, mantendrían una participación del 38,75% de Abenewco1, la mitad del del 77,5% restante tras la conversión.

La aportación de nuevo dinero ya no se haría en tres rondas, sino en dos rondas más una suscripción de un bono convertible. En la primera ronda de la ampliación de capital con derecho de suscripción preferente para los accionistas de la matriz, se daría la opción de cubrir, conforme al capital que se tenga en Abengoa S. A., aportaciones hasta llegar a los 22 millones de euros propuestos inicialmente. La segunda ronda, si no se alcanza esa cifra, daría una segunda oportunidad para que los actuales accionistas aporten más hasta cubrir la parte que no se suscriba.

La tercera ronda propuesta inicialmente se elimina, y se sustituye por dar la opción de cubrir otros ocho millones más la cantidad no suscrita de los 22 millones, si la hubiese, hasta completar el total de 30 millones. Esa opción se articularía mediante la suscripción por los accionistas de la matriz que hayan entrado en las dos rondas previas de la ampliación de un bono convertible desembolsable a los dos meses de la entrada a cotizar de la filial, Abenewco1, en un mercado regulado. Las opciones que se barajan son el Mercado Continuo de la Bolsa española o el BME Growth, antiguo Mercado Alternativo Bursátil (MAB).

Dicho bono, explican desde la sindicatura, sería de obligada conversión en acciones de la filial operativa en una única ventana a los seis meses del desembolso.

En un audio difundido por Clemente Fernandez entre los accionistas sindicados, explicó que este cambio es también una reacción al interés demostrado por varios fondos de inversión de participar en la tercera ronda ahora eliminada. Pese a que el interés demuestra que el mercado cree en la viabilidad tanto de Abengoa como de la oferta de Abengoashares, Fernández quiere evitar que esos fondos tengan la misma preferencia que los propietarios de la matriz, y por ese motivo crean esa segunda vía de dar opciones a los accionistas a aportar más capital, dejando que otros inversores entren cuando la sociedad cotice.

Clemente Fernández también informó a los sindicados que tras la modificación de la oferta, se fija una “línea roja” para que su participación en Abenewco1 no se diluya por debajo del 50% (38,75% del 77,5% posdilución por el Mandatory Bond).

Con el desarrollo de esta fórmula, los accionistas mayoritarios se comprometen “a tomar el control efectivo en la próxima junta general extraordinaria”, cuya fecha aún no ha fijado los dos consejeros actuales de la matriz, Juan Pablo López-Bravo y Margarida de la Riva Smith, y aprobar en la misma los acuerdos necesarios para lograr finalizar con éxito la reestructuración y recapitalizar la compañía.

Los accionistas han dado este paso de ampliar hasta 30 millones su aportación de nuevo dinero tras “la salida de Gonzalo Urquijo”, al que acusan de abandonar a su suerte a 14.000 empleados y a decenas de miles de accionistas.

Por ello, Abengoashares pide al Gobierno y a los acreedores de la compañía que les “ayuden a salvar a la compañía del concurso”. Los accionistas sindicados sostienen que “la única forma de alcanzar la paz social pasa por contar con todas las partes implicadas”.

La sindicatura reiteró que su único objetivo salvar a la empresa y a sus trabajadores, razón por la que espera que tanto los acreedores como el pool bancario, en colaboración con el Gobierno, puedan alcanzar con la propiedad un acuerdo que garantice el futuro de Abengoa.