Abengoa tenía el negocio en “parálisis” en 2019 mientras sostuvo que se recuperaba

Pierola reincide en las confesiones británicas

No es la primera vez que el ex CEO y ex director general del grupo Abengoa Joaquín Fernández de Piérola reconoce ante el Registro Mercantil de Reino Unido extremos sobre la realidad financiera que no se admitían en España. En el informe de cuentas anuales que firma el 27 de abril de 2017 como consejero de Abengoa Concessions Investments Limited (ACIL), la filial de la entonces dependía Atlantica Yield, afirmó: “Los consejeros [de Abengoa Concessions Investments Limited] piensan que pese al acuerdo de reestructuración de Abengoa se firmó en marzo de 2017, continúan vigentes incertidumbres respecto a la capacidad de Abengoa para ejecutar su plan de viabilidad revisado, lo que crea incertidumbre sobre la Compañía [ACIL] y una preocupación continua si no es capaz de recibir fondos de su matriz [Abengoa]”. Con ello, Pierola puso en duda el primer rescate apenas un mes después de que fuese ejecutado.