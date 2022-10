Álvarez-Pallete advierte de que Europa necesita potenciar su autonomía estratégica "urgentemente"

El presidente ejecutivo de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, ha analizado este martes durante el Foro Hispano Alemán que se celebra en Berlín los retos y desafíos de esta nueva era digital y ha advertido que Europa necesita urgentemente potenciar su autonomía estratégica para superar la grave crisis actual: “Europa necesita pasar al siguiente nivel con una cultura europea estratégica suficiente para desarrollar de inmediato la autonomía estratégica de Europa”.

Álvarez-Pallete ha hecho hincapié en que el concepto de autonomía estratégica no consiste en un regreso a las viejas ideas de proteccionismo y aislacionismo. “Debe construirse sobre pilares internos firmes y no puede servir para sembrar nuevos campos de desentendimiento. La autonomía estratégica no se puede entender como contraposición entre atlantismo y europeísmo. Permitirá una Europa más y mejor preparada para colaborar con sus socios, siendo además un paso fundamental para reforzar los lazos transatlánticos, las relaciones entre países y la presencia global. La autonomía estratégica nos da la fortaleza de la unión y nos hace más fuertes a todos”.

“Hay que progresar en proyectos europeos como los relativos a la inteligencia artificial, la seguridad, la defensa, la información, las comunicaciones, con la fibra inteligente, el 5G y el edge computing a la cabeza. Las telecomunicaciones juegan un papel clave para la autonomía estratégica de Europa, porque son la puerta al futuro. Por eso es tan importante que haya un sector de las telecomunicaciones robusto y sostenible”, añadió José María Álvarez-Pallete, quien también preside el Consejo de la GSMA, la asociación que engloba tanto a los mayores grupos de telecomunicaciones como a pequeños operadores independientes de alcance mundial.

Revisar el marco regulatorio y de competencia de Europa

Álvarez-Pallete ha concluido advirtiendo sobre los riesgos de afrontar los retos del siglo XXI con las reglas del pasado, lo que se refleja en una “clara asimetría de Europa con respecto a otras regiones”, y recomienda apostar por la soberanía digital: “De las cincuenta mayores compañías mundiales del sector TIC por capitalización bursátil solo cinco son europeas y suponen menos del 5% del valor total. Es necesario revisar el marco regulatorio y de competencia de Europa para garantizar la contribución de todos y apostar por una Europa con valores. La normativa de la Unión Europea debería fomentar la negociación entre operadoras y grandes generadoras de tráfico para que todos los agentes del ecosistema digital contribuyan en el esfuerzo inversor”.