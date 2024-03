“Andalucía tiene condiciones para captar la industria que quiere descarbonizar”

La Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec) organiza hoy una jornada en Sevilla para analizar las oportunidades que tiene Andalucía ante la descarbonización de la economía. Su presidenta, Marina Serrano (Zaragoza, 1957) aborda algunas de ellas en esta entrevista.

–El sector eléctrico se manifestó hace muy pocas jornadas sobre la necesidad de que el Gobierno y el regulador se replanteen la planificación eléctrica. ¿Por qué el sector considera que no es la mejor planificación para lograr los objetivos de descarbonización tan ambiciosos que tiene el Pniec?

–Sí. Efectivamente los objetivos de descarbonización que tenemos, en España y en la Unión Europea, exigen una serie de actuaciones y una de ellas, que muchas veces no está presente, es las redes y su planificación de las redes. La red de transporte tiene un ciclo de planificación cada cinco años, que siempre los operadores dicen que debería ser más flexible. Ahora se está tramitando una modificación puntual de esa planificación, para que, antes de empezar con el nuevo ciclo, se recojan aquellas modificaciones de la red necesarias para atender a la demanda. Lo que hemos señalado es que se debería aprovechar este trámite para atender las numerosas peticiones de acceso de la demanda, detrás de las cuales hay industria que quiere descarbonizarse. Esta demanda industrial, esos centros de datos que quieren venir a España, pueden ir a otras partes, a otros países de la Unión Europea, que todas tienen los objetivos de descarbonización. Debemos facilitarlo porque no sabemos si vendrán si no tienen red a la que puedan acceder en un tiempo razonable, si tienen que esperar cinco años de planificación. Y si no vienen estamos perdiendo una oportunidad como país. Eso es lo que queríamos señalar.

"La red debe acompañar a las condiciones únicas de Andalucía para generar con energía renovable”

–Esa demanda coincide con el discurso que enarbola el Gobierno de Andalucía, porque es una de las regiones de España con mayores recursos renovables y está preocupada porque la planificación no atiende toda la demanda.

–Efectivamente. Precisamente la jornada que organizamos hoy en Sevilla se llama Tejiendo redes del territorio, Transición Ecológica y Reindustrialización de Andalucía. Lo que trata de señalar es que Andalucía tiene unas condiciones únicas desde el punto de vista de producción de energía con fuentes renovables. Tiene sol, con mayor horas de radiación solar que la media española y, por tanto, mucho más que otros países europeos. Tiene también posibilidades de viento para producir con energía eólica. Tiene saltos de agua. Y tiene territorio. Por tanto, es el momento y es lo que trata de verse en esta jornada. ¿Qué hace falta para ello? Es el momento de aprovechar esa oportunidad para que la industria, que en cada sector tiene unas características diferentes, aunque todos están pensando descarbonizarse, pueda instalarse y aprovechar esa capacidad renovable que tiene Andalucía. La red debe acompañar a ello. Es lo que entre todos tendríamos que conseguir.

–¿Qué receptividad han tenido a esta llamada de atención por parte del Gobierno?

–La hemos remitido al Gobierno y tendrá que analizarla. Nosotros también hicimos alegaciones en su momento, tanto la asociación como las empresas, y no sabemos aún la respuesta, pero sí insistimos en que es una oportunidad que no debía desaprovecharse. O sea, que debería admitirse esa modificación, porque además hay una parte de esa inversión que es financiada con fondos europeos. Podríamos aprovechar esta ocasión y por eso esperamos que se atienda.

–En el caso de Andalucía, la red es desigual. Hay una zona de la comunidad que tiene mucha menos capacidad en red que otra y la Junta ha planteado que se extienda por todo el territorio, porque esos recursos naturales a los que se refería son comunes en todo el territorio andaluz.

–Sí. Observamos que esta que está situada en las zonas que están más cerca de las ciudades y más industriales. Realmente esta oportunidad de ahora es para llegar a zonas que en que hay más territorio o que tienen menos densidad de población y puede aprovecharse para esta producción renovable, que es absolutamente necesaria porque garantiza además la autonomía energética. La utilización del territorio, incremento de trabajo, creará puestos de trabajo y crecimiento económico, en definitiva, y permitirá reducir el consumo de combustibles fósiles. Por tanto, esa red debería ser equilibrada. El Gobierno andaluz lo conoce y ha puesto también de manifiesto estas circunstancias ante el regulador y ante el Ministerio y ante la propia Red Eléctrica.

"La reforma fiscal debería dar una señal y orientarse sobre aquellas actividades más emisoras”

–¿La política gubernamental sobre la energía no es muy contradictoria? Por un lado, se hace una apuesta fortísima por descarbonizar en un tiempo récord, lo que exige enormes inversiones y, al mismo tiempo, por la coyuntura de la invasión de Ucrania, se puso un impuesto que iba a ser temporal, para máximo dos ejercicios, y ahora se plantea que sea permanente.

–El impuesto era un gravamen extraordinario que se planteó, como señala, por la crisis de la guerra de Ucrania y el incremento de precios que se plantea en un reglamento europeo atendiendo a esa circunstancia extraordinaria. Pero en España se hizo de una forma que no es la adecuada, porque se grava, a diferencia de lo que dice el reglamento europeo, sobre las ventas y no sobre los beneficios. Además, el impuesto no afectó en Europa al sector eléctrico, al aplicarse otras medidas, como un tope en el precio del mercado, y se limitó por tanto a empresas de hidrocarburos. Por tanto supuso una desventaja competitiva de las eléctricas españolas frente a las eléctricas europeas. En segundo lugar, respecto al carácter temporal, la Unión Europea ha dicho que ya han desaparecido el contexto y que ya no debe haber contribución extraordinaria. En España se ha pagado en los dos ejercicios para los que se planteó, pero ahora se está planteando mantenerlo con carácter permanente. La reforma fiscal además debería orientarse sobre aquellas actividades más emisoras y dar una señal. Tenemos unos objetivos de descarbonización. La electricidad con renovables es la palanca de la descarbonización. No debe gravarse a las empresas eléctricas porque eso detrae inversiones. Es ingente la cantidad de inversiones que hay que hacer para cumplir los objetivos. Pensemos que el Pniec habla de 300.000 millones de inversión para cumplir los objetivos a 2030 y más 81% proviene del capital privado. Por tanto, tiene que haber un marco fiscal adecuado para ello.

–Estamos en una coyuntura en el que el precio de la luz, por los eventos climáticos que hemos tenido en las últimas semanas, está bajo mínimos. ¿Es sostenible el sistema de fijación?

–En algunas horas llega a ser precio cero. Las renovables efectivamente producen una bajada de precio. En diciembre se aprobó, bajo presidencia española, una reforma del mercado eléctrico que contempla, además de la adecuación del precio, instrumentos de cobertura y contratación a largo plazo. Los contratos a largo plazo, los PPA, son los que permiten al inversor garantizarse durante un periodo de tiempo para el retorno de la inversión a un precio determinado. La configuración tiene que avanzar para completar todas las piezas efectivamente. Existe también la posibilidad de los contratos por diferencias, que es una modalidad que prevé la reforma de diseño de mercado. Y luego hay que desarrollar, y es unos elementos que se va a tratar hoy en la jornada, las soluciones de almacenamiento. Y otro de los elementos es que acompasar la oferta con la demanda, con los nuevos usos eléctricos, esas industrias que se descarbonizar con una mayor electrificación directa, o indirecta a través de hidrógeno verde, con el vehículo eléctrico o la bomba de calor. Estamos ante un modelo que está cambiando y las empresas somos sujetos de ese cambio también, y también los consumidores. Y esta es una de las piezas, pero hay que contrarrestarlo con otras piezas de ese modelo para que haya equilibrio.

–Andalucía cree que tras captar inversiones para generar mucha electricidad renovable tiene también una oportunidad para atraer industria. ¿Aelec lo ve posible?

–Claro, eso es lo que lo que tratamos de poner de manifiesto. Andalucía tiene unas condiciones inmejorables para poder captar esa industria que quiere descarbonizarse y esos nuevos modelos de negocio más sostenible. Andalucía supone el 21% del consumo de energía final, que está ligeramente por debajo de la media. Tiene un porcentaje industrial también inferior del PIB. Y eso es una oportunidad de que industrias de sectores diferentes se puedan situar en Andalucía porque puede tener una planta renovable que le puede dar energía. Y esto lo vemos cuando estamos en contacto con los industriales. Por eso ahora es el momento y la oportunidad para atraerla. Hace falta una regulación adecuada. El Gobierno autonómico tiene una estrategia energética. Hacen falta ayudas fiscales para aquellos desarrollos de I+D+i que aún no están completos y hace falta también el acceso a la red.

–¿Ese interés industrial ustedes lo detectan ya?

–Sí lo detectamos absolutamente. Por eso el comunicado que hemos hecho en relación con la modificación puntual de la planificación, porque sabemos que tenemos peticiones de demanda de clientes industriales que quieren acceder a la red, que van a duplicar su consumo eléctrico y que necesitan tener esa, esa planta renovable cerca y la seguridad que da también el acceso a la red para poder garantizar ese consumo.