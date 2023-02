Andalucía lideró en Europa las pernoctaciones en viviendas turísticas en 2022

El turismo vuelve a batir récords en Andalucía. La comunidad autónoma fue líder en 2022 entre todas las regiones de la Unión Europea en las noches pasadas en alojamientos turísticos de corta estancia. Con más de 22 millones de reservas, Andalucía es el destino favorito para este tipo de viajeros en Europa.

Así lo revela Eurostat, la Oficina de Estadísticas de la Unión Europea, que subraya que, en total, durante todo el pasado año, los viajeros reservaron 22.913.372 noches en alojamientos de alquiler de corta estancia a través de plataformas online –Airbnb, Booking, Expedia Group o Tripadvisor– en Andalucía.

"Este año ha sido histórico", afirma Carlos Pérez-Lanzac, presidente de la Asociación de Profesionales de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía (AVVA Pro), que explica que aunque este año "ha habido menos visitantes que antes de la pandemia, pero han aumentado los precios por lo tanto, el turismo ha sido de mejor calidad".

A Andalucía le sigue muy de cerca la región costera croata de Jadranska Hrvatska, que tuvo 22.786.309 noches reservadas en las plataformas de economía colaborativa. Sin embargo, mientras esta región dobla el número de reservas a nuestra comunidad autónoma durante los meses de verano, no es capaz de mantener cifras similares durante la temporada baja, algo que Andalucía sí logró.

💻☀️In Q2 2022 in the EU, coastal holiday destinations recorded the most guest nights booked via online platforms. Most popular regions:🇪🇸Andalucia (6.5 million guest nights)🇭🇷Jadranska Hrvatska (5.5 million)🇫🇷Provence-Alpes-Côte d'Azur (5.2 million)👉https://t.co/w9Ph8J20BF pic.twitter.com/YpRVKlezSe