El barrio de Santa Cruz de Sevilla tiene ya más plazas turísticas que habitantes

Una presión que se hace insostenible. La presencia de Viviendas con Fines Turísticos (VFT) en algunos barrios de Sevilla se ha desbordado por completo. Significativo es lo que ocurre en el barrio de Santa Cruz, donde ya hay más alojamiento destinados a extranjeros que residentes. El número total de plazas de VFT ofertadas en la capital de Andalucía supera ya a la de establecimientos hoteleros y apartamentos turísticos juntos, que están obligados a cumplir una normativa mucho más completa en cuanto a estándares de calidad. Este extremo preocupa a la Junta de Andalucía que ya está trabajando en la mejora del decreto que regula las VFT. La administración autonómica opera desde hace poco tiempo con una nueva herramienta que permite visualizar toda la oferta disponible con un gran nivel de detalle para combatir la competencia desleal y las ilegalidades.

La Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía ha desarrollado junto a Esri, líder global en sistemas de información geográfica (GIS) y location intelligence, un nuevo geoportal que recopila todos los alojamientos turísticos de la comunidad un mismo cuadro de mando de acceso público. El visor, denominado Geolocalización espacial de viviendas con fines turísticos (VFT) y viviendas turísticas de alojamiento rural (VTAR), reúne, en un mismo mapa interactivo, toda la oferta de hoteles, apartamentos, VFT y VTAR existentes en Andalucía. Entre otras funciones, muestra la concentración de viviendas turísticas por cada 1.000 residentes, determinando así la presión en una zona concreta.

En el caso de Sevilla capital, a día de hoy hay dadas de alta un total de 6.705 VFT, que suman 32.493 plazas; 278 establecimintos hoteleros con 23.183 plazas; y 211 Apartamentos Turísticos (6.035 plazas). Es decir, las plazas en VFT (32.493) superan el total de las ofertadas por hoteles y apartamentos: 29.218. Para la Junta de Andalucía esto es una anomalía importante que hay que subsanar, como resalta Ana María García López, directora general de calidad, innovación y fomento del turismo: “En el conjunto de Andalucía hay 77.752 VFT. Eso es una barbaridad con respecto al resto de España.

En los últimos cuatro años han crecido de manera exponencial. Sevilla y Málaga son las dos capitales que más plazas ofertan. Es un tema que nos preocupa. La planta hotelera no puede crecer tanto de un día para otro, aunque siguen viniendo los inversores. Queremos modificar el decreto de 2016, que es muy laxo y se hizo rápido y mal, para darle un contenido más acorde con la realidad”.

Los distritos con más presión turística

En Sevilla, los distritos 41004, 41001, 41002 y 41003, son los que soportan, por ese orden, una mayor concentración turística sobre los residentes. Prácticamente más de la mitad de esa presión la ejercen las VFT. Especialmente significativo es lo que ocurre en el 41004, que abarca el barrio de Santa Cruz, la Judería y Santa María la Blanca, Sierpes, la Campana, el entorno del Salvador o parte de la Avenida de la Constitución.

En este distrito hay 83 establecimiento hoteleros (4.981 plazas), 60 apartamentos (1.567 plazas) y 1.042 VTF(5115 plazas). Según los datos de habitantes del INE, el número de residentes en el año 2019 era de 10.950. Las plazas para turistas suman 11.663. Es decir, hay un total de 1.065 plazas para turistas por cada mil vecinos. Calles como Conteros, Francos, San Isidoro o Pajaritos presentan una importante concentración de estas viviendas.

Calles como Pajarito, Francos, Conteros o Harinas cuentan con un gran número de VFT

El segundo distrito más poblados por turistas es el 41001. Sus calles son las comprendidas en el barrio del Arenal, la Magdalena, el Duque o Marqués de Paradas. Según el cuadro de mandos desarrollado por la Junta y Esri, hay 59 hoteles (3.842 plazas), 49 apartamentos (1.104 plazas) y 1.524 VFT (3.827 plazas). En total, hay 8.773 plazas y 10.351 residentes. La presión es de 847 por cada mil habitantes. Calles como Galera, Harinas, García de Vinuesa o Antonia Díaz son las de mayor concentración.

Otro caso de preocupación es el que ocurre en el arco norte del Casco Antiguo, en la zona de San Lorenzo, parte de la Campana, San Vicente, la Alameda y la calle Feria. Se trata de barrios residenciales en los que el número de establecimientos hoteleros no es muy elevado: 31 (1.713 plazas). El descuadre con el número de VFT es especialmente alarmante. Hay un total de 1.037 que suman 4.814 plazas. La presión total por cada mil habitantes es de 435 plazas.

Con respecto al barrio de Triana (código postal 41010), la presión turística es todavía escasa. Apenas hay 117 plazas por cada mil habitantes, aunque hay que tener en cuenta que es una zona mucho más poblada que los distritos 41001, 41004 y 41002. Suma 46.216 residentes. En este distrito hay 9 hoteles (909 plazas), 10 apartamentos (840 plazas) y 773 VFT (3.696 plazas).

Abrir el registro y modificar el decreto regulador

La herramienta con la que está trabajando la Junta permite ver cómo evoluciona el registro turístico y es muy útil para detectar irregularidades y para que los ayuntamientos, que ostentan la mayoría de las competencias regulatorias, puedan tomar decisiones. “Lo primero que yo hice fue abrir el registro y hacerlo público para ver la realidad de la oferta. Nuestra intención a la hora de modificar el decreto es aumentar los niveles de calidad, que haya una homogeneización al alza. A muchas viviendas sólo se les da una lavado de cara y hay que exigir unos mínimos para que los turistas se vayan con una buena imagen de Andalucía”, explica Ana García.

Durante la pandemia ha sido curioso observar cómo el número de VFT no sólo no ha bajado sino que ha habido más altas en el registro. Esto ha sido así porque no es necesario darlas de baja para dedicarlas a un alquiler de media duración, opción por la que han optado algunos propietarios mientras se recupera el mercado. Con respecto a la presión sobre los residentes, la directora general de la Junta recuerda que son los Ayuntamientos los que pueden tomar medidas y advierte de los riesgos: “El Ayuntamiento de Sevilla ya está tomando algunas medidas con modificaciones del PGOU. En algunas zonas de los cascos históricos, como Santa Cruz o el Arenal, es ya mayor el volumen de turistas. Este fenómeno tiene que ser algo beneficioso para el que vive no al contrario. No podemos ir hacia la gentrificación. No es lo que queremos. Hay que evitar los fenómenos de expulsión porque estos barrios no pueden ser parques temáticos”.

Durante la pandemia se han seguido incorporando vivienda al registro oficial

Por ahora, en Sevilla no se ha apostado por establecer una zonificación clara. La Junta recuerda que su competencia es regular a través de un decreto que van a modificar para mejorarlo. De momento, la herramienta desarrollada junto a Esri sirve ya para tomar decisiones y evitar la tan perjudicial competencia desleal: “Se puede comprobar de un golpe de vista cómo están distribuidas las viviendas. Para un empresario es bueno, porque puede observar cuál es el nivel de saturación de una calle o un barrio; o para un vecino que puede mirar si la vivienda que tiene al lado está dada de alta o no”.

Desde la puesta en marcha de la herramienta y la apertura del registro a la consulta pública ya se han registrado más de 150.000 visitas. El portal incluye más de 80.000 elementos georreferenciados a nivel de código postal. De esta forma, es posible llegar a determinar la calle y localización precisa de cualquier vivienda con fines turísticos. Asimismo, incorpora dos versiones del cuadro de mando: una avanzada y una básica.

La versión primera presenta un mayor nivel de detalle, mostrando por ejemplo la concentración de viviendas turísticas por cada 1.000 residentes (para determinar la presión turística en una zona determinada) o mapas personalizados según el tipo de alojamiento que se desee visualizar. La iniciativa se engloba dentro de la estrategia Destino Turístico Inteligente de la Junta, y ha sido desarrollado con el asesoramiento y la tecnología de Esri. Este proyecto se ha expuesto recientemente en la Conferencia Esri España 2021, evento más importante de Europa en location intelligence y mapas inteligentes, como experiencia de éxito.