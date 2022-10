Andalucía, ante la oportunidad de liderar la transición energética en Europa

El Pacto Verde Europeo es un paquete de iniciativas políticas cuyo objetivo es situar a la UE en el camino hacia una transición ecológica. El fin último es alcanzar la neutralidad climática de aquí al año 2050. En esta estrategia hacia la descarbonización, la sostenibilidad y la inversión en energías renovables (eólica, fotovoltaica, biomasa, biocombustibles) son puntos que están ya en la hoja de ruta de las empresas andaluzas, y de todas las Administraciones Públicas.

En este contexto, Andalucía se perfila como una comunidad con recursos suficientes para liderar esta ‘revolución verde’: horas de sol, viento, personal cualificado, empresas sólidas, terreno para nuevos proyectos y atraer inversiones... Esta oportunidad que constituyen las energías limpias para la industria de nuestra región fue la cuestión sobre la que giró el desayuno de redacción organizado este pasado miércoles en la sede de Diario de Sevilla por Grupo Joly y la energética Cepsa, bajo el título La oportunidad de una revolución verde para Andalucía. Moderado por el redactor jefe de Andalucía y Panorama de Grupo Joly, Alberto Grimaldi, el debate reunió a Pablo Ronse, responsable de Proyectos Renovables de Cepsa; Francisco Javier Ramírez García, director general de la Agencia Andaluza de la Energía de la Junta de Andalucía; Gabriel Cruz Santana, alcalde de Huelva; y a Luis Fernández – Palacios, secretario general de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA).

El debate se abrió planteando a los invitados la importancia de las renovables en el contexto actual, marcado por la subida del coste de la electricidad y por la guerra en Ucrania. “La electricidad es ahora mismo un coste importantísimo para todos: industria, administración, hogares”, remarcó el director de la Agencia Andaluza de la Energía remarcó. “Por eso creo que lo que podemos hacer para solucionarlo es apostar por las energías renovables, para conseguir electricidad más barata”.

El plan estratégico de Cepsa prevé inversiones en sostenibilidad de hasta 8.000 millones

Apoyando esta opinión, el alcalde de Huelva quiso poner en valor su ciudad: “somos uno de los municipios donde ya hay potentes inversiones para el despliegue de energías limpias. No solo por el emplazamiento que tenemos y por tener un sector industrial sólido, creo que Huelva tiene mucho que decir ante el futuro que se presenta con las energías renovables”.

El secretario general de la CEA aseguró que la apuesta por parte de los empresarios ya es real. “Una gran parte de los proyectos estratégicos que se están tramitando en Andalucía tienen como parte esencial la descarbonización y la implantación de renovables”. Pero, para avanzar, Fernández-Palacios ve necesario “acelerar la toma de decisiones . Estamos ahora mismo en el momento de toma de decisiones. Hay proyectos, pero hace falta agilizar trámites porque, frente a la dependencia energética, necesitamos producir renovables. Desde la CEA aplaudimos la medida que ya se ha puesto en marcha en Andalucía (Decreto de simplificación administrativa de la Junta) para que esos proyectos se puedan llevar a efecto con mayor agilidad. Es importante que contemos con normas ágiles e inteligentes”.

Por su parte, el responsable de Cepsa Pablo Ronse quiso hacer hincapié en el papel de las empresas para acompañar y ayudar al cumplimiento de los objetivos energéticos de Andalucía en esta transformación energética. “Las empresas debemos contribuir aportando la capacidad financiera para acometer los nuevos proyectos, apostando por la innovación y el talento. En el caso de Cepsa, por ejemplo, hemos presentado una estrategia ambiciosa: tenemos previsto invertir 5.000 millones de euros en Andalucía para impulsar las renovables, los biocombustibles y el hidrógeno verde. También estamos desarrollando proyectos que ayuden a Andalucía en su objetivo de alcanzar los 20 GW de potencia de energía eléctrica renovable para el final de la legislatura, entre otros”. Y añadió: “empresas como Cepsa tenemos los recursos y la capacidad técnica, pero necesitamos que las administraciones nos ayuden para que estos proyectos sean una realidad”.

Corresponsabilidad público-privada

Esta idea dio pie a la cuestión sobre la importancia de la colaboración público – privada en este proceso de transformación: el diálogo con las administraciones, que se hagan proyectos de la mano, etc. En esta línea, el alcalde de Huelva, abogó por “hablar mejor de corresponsabilidad en estos temas. Tenemos que sumar esfuerzos para cumplir los objetivos que marca la UE. Hay que diseñar un plan estratégico en el cual cada uno sepa qué papel desempeñar y qué pasos dar y cómo, no se puede estar permanentemente revisando informes, o que haya duplicidad de normas”, dijo.

Coincidió con esta opinión Francisco Javier Ramírez: “en esta colaboración las tres administración tienen que mejorar los trámites, gobierno central, la Junta y los ayuntamientos. ¿El problema? Que veces llegan proyectos de muchísima envergadura que al final están en manos de un Ayuntamiento. Si hay un técnico en un pueblo de 1.500 habitantes y tiene que firmar un proyecto, o un interventor o un jefe de servicio que tienen miles de dudas, y eso hace que la tramitación, el visto bueno para el inicio de obra se retrase”.

El director de la Agencia Andaluza de la Energía recordó que la superficie cubierta por las placas solares “no llega todavía ni al 1% de la superficie total”

Además de este obstáculo, el representante de la administración andaluza puso de manifiesto otro hándicap: la falta de infraestructuras de evacuación. “Andalucía históricamente ha sido maltratada en ese sentido. Tenemos un déficit grande de infraestructuras de evacuación. Hay zonas en Andalucía en las que no hay capacidad de red. Entonces, ¿Cómo vamos a instalar plantas eólicas o solares si no hay capacidad de llevar esa energía a la red? Es fundamental dotarnos de infraestructuras para poder evacuar toda esa energía”. Una visión que también apoyó el directivo de Cepsa: “Garantizar las conexiones eléctricas en Andalucía es fundamental, no solo para el desarrollo de proyectos renovables, sino también para impulsar el hidrógeno verde”.

Sobre el impacto positivo que esta revolución verde puede tener en el bienestar de los andaluces, los expertos analizaron cómo esta transformación puede ser una importante oportunidad en términos de empleo, crecimiento, competitividad... en definitiva, para el desarrollo económico de Andalucía. Pero para ello hace falta “más pedagogía con los ciudadanos y seguridad jurídica” subrayaron los cuatro participantes. “Cuando se le pregunta a un vecino qué le parece que se instale un parque eólico en su municipio y dice que no, que lo pongan en el municipio de enfrente, hay un problema. Está claro que hace falta mucha pedagogía, sí, pero también tener perspectiva a largo plazo y trabajar las administraciones con los promotores de estas industrias para ofrecer seguridad”, opinó Luis, de CEA.

Francisco Javier Ramírez planteó como conclusión final que “en Andalucía tenemos de todo. Hay ganas y actitud, pero si no tenemos una red de alta tensión desplegada por todo el territorio poco más podremos hacer. Creo que lo primero más importante es resolver esa falta de capacidad de evacuación”.Pablo Ronse ve con optimismo el futuro, para lo cual “tendremos que apoyarnos en tres palancas: en los profesionales cualificados, en la seguridad jurídica y en seguir fomentando esa energía barata”.