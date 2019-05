Andalucía recupera terreno y crecerá lo mismo que España en 2019

Andalucía lleva creciendo menos que España cuatro años, de 2015 a 2018, un hecho inusual, ya que suele ser en épocas de bonanza económica cuando se produce la ansiada convergencia. Pues bien, parece que en 2019 esta tendencia se va a frenar, o al menos así lo estima el Observatorio Económico de Andalucía (OEA), que ha presentado hoy, con la colaboración de la Cámara de Comercio de Sevilla, el informe Economía Andaluza. Primer timestre de 2019

En él, el Observatorio prevé un crecimiento del 2,1% para la región en 2019, exactamente lo mismo que España, gracias a una buena evolución del consumo de las familias -lastradas por su escasa capacidad de ahorro pero beneficiadas porque el empleo sigue creciendo-, una ligera recuperación de la inversión empresarial, y el buen comportamiento del sector exterior y el turismo, aunque estos dos últimos factores están muy condicionados por la incertidumbre a nivel mundial.

Francisco Ferraro, presidente del OEA "El efecto del nuevo Gobierno en el crecimiento andaluz es nulo o muy liviano"

En todo caso, la región recupera fuelle tras un final de año en el que parecía que lo perdía, lo que obligó al OEA a empeorar el pronóstico. Ahora no sólo lo mejora, sino que cree que la desaceleración ya alcanzó su punto álgido y, aunque continúa, lo hace a un menor ritmo. "La desaceleración se ha suavizado, pero no ha desaparecido la tendencia. Siguen existiendo factores que la abonan (la guerra comercial o el 'Brexit', por ejemplo) pero parece que está más suave", afirma Francisco Ferraro, presidente del OEA.

De hecho, en el primer trimestre del año Andalucía eleva su PIB un 0,8%, una décima más que España, e iguala su crecimiento interanual (2,4%). Este mayor empuje se debe al comportamiento del consumo familiar -impulsado por el empleo- y de nuevo al turismo y del sector exterior, cuyos indicadores crecen más que a nivel nacional. Lo que no tiene ninguna influencia, según Ferraro, es la acción del nuevo Gobierno andaluz: "Su efecto es nulo o muy liviano, porque las medidas aplicadas hasta ahora son pocas y no afectan a la actividad económica diaria. A lo mejor sí lo hay en los próximos trimestres pero no ahora", afirma.