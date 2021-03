Ayudas directas para autónomos y pymes: plazos, requisitos y fechas para solicitarlas

El Gobierno de España ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la convocatoria de las ayudas directas que van a recibir numerosos sectores de la economía del país, los cuales sufren desde hace un año las consecuencias de las restricciones sanitarias por la pandemia del coronavirus. La ayudas pertenecen a un fondo que serán gestionados por las regiones.

Requisitos para solicitar las ayudas

Los requisitos para obtener las ayudas son: no tener su domicilio en un paraíso fiscal, no estar en concurso ni haber cesado la actividad en el momento de la solicitud, estar al corriente de los pagos de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, no repartir dividendos ni aumentar los salarios de los directivos durante dos años y mantener su actividad hasta junio de 2022.

La Agencia Tributaria va a controlar los requisitos para obtener las prestaciones y las Islas Baleares y las Canarias recibirán una partida presupuestaria especial por el impacto en el sector turístico de los archipiélagos. El paquete de 11.000 millones de euros será para empresas, pymes y autónomos de sectores como el turismo, la hostelería, la restauración y el pequeño comercio. Asimismo, las empresas más afectadas por las restricciones y la drástica bajada de ingresos recibirán entre 3.000 y 200.000 euros para los gastos fijos o reducir las deudas con los proveedores.

Plazos y fechas de solicitud de las ayudas

Según ha afirmado la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "aproximadamente, en un mes y diez días, se formalizarían los repartos a las autonomías y se firmarían los convenios". A partir de ese momento, las comunidades autónomas explicarán los pasos suficientes para que las empresas pidan las ayudas.

Además, hay que explicar que las ayudas para los autónomos y las empresas tendrán carácter finalista y deberán aplicarse a las deudas y pagos a proveedores. También, se tendrán que pagar los costes fijos incurridos cuando se hayan devengado entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2021 y procedan de contratos anteriores a la entrada en vigor de las ayudas. Primero, se harán los pagos a proveedores por orden de antigüedad y, luego, se reducirá la deuda con los bancos.

Otras ayudas para pymes

Otras líneas de ayudas son para los problemas de solvencia en las empresas, especialmente para las pequeñas y medianas empresas, tras las restricciones de la tercera ola del coronavirus y, después de que el Gobierno de España aprobara más de 40.000 millones de euros, sobre todo en los ERTE, que todavía sufren cientos de miles de trabajadores.

Asimismo, las regiones han apoyado con ayudas y subvenciones a las empresas, tras la transferencia del Estado del Fondo Covid de 16.000 millones y los 8.000 millones del Fondo React-EU. Además, habrá una segunda línea que configurará la reestructuración de más de 120.400 millones de créditos avalados hasta la fecha por el Instituto de Crédito Oficial (ICO).

También, habrá un fondo de recapitalización para empresas medianas a través de la empresa pública Cofides, por 1.000 millones de euros, en la línea de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) de 10.000 millones. Asimismo, existe un plan de apoyo a la hostelería en el que se ha destinado más de 4.000 millones a ayudar al turismo, la hostelería y el comercio, incluso aplazando pago de impuestos hasta octubre de 2021.