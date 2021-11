BBVA prevé que en Andalucía se crearán 200.000 empleos entre 2020 y 2022

BBVA prevé para Andalucía una recuperación robusta en el bienio 2021-2022, tras la fuerte recesión de 2020 provocada por la pandemia de Covid-19 y un fuerte impulso al mercado laboral de la comunidad, en la que se crearían 200.000 empleos entre 2020 y 2022.

Estos positivos mensajes son las principales conclusiones del informe Situación Andalucía, elaborado por el servicio de estudios del banco, BBVA Research, y que fue presentado este martes por su economista jefe para España, Miguel Cardoso, y por Francisco Javier Jerez, director de la Territorial Sur de BBVA.

Las previsiones de BBVA Research señalan que la economía andaluza experimentará en este año 2021 que está concluuendo un crecimiento elevado, del 5,5% del Producto Interior Bruto (PIB), con lo que la comuinidad covergería con España, que crecería el 5,2%. Para 2022, en cambio, prevé que anunque se mantenga el fuerte crecimiento, haya una leve desaceleración, con lo que Andalucía crecería un 5,2%, y con ello perdería las tres décimas de convergencia ganadas este año, pues para España espera que el crecimiento del próximo año sea deñ 5.5%.

La actitividad andaluza demostraría que en 2021 ha tenido un alto dinamismo gracias al consumo de los hogares, está actuando de soporte de este crecimiento, especialmente en el sector de los servicios. Servicios como la hostelería, la restauración y ocio se ven favorecidos por el levantamiento de las restricciones a la movilidad adoptadas por la Junta.

De hecho, Cardoso explicó que el turismo "empuja más que en otras comunidades". Factores como el avance en la vacunación y la flexibilización de las restricciones permitieron la llegada de visitantes desde el resto de España en los últimos meses, con especial incidencia en el verano. Además, la llegada de extranjeros comienza a repuntar, pero los desplazamientos en avión, los cruceros y el turismo urbano van más lentos, limitando la recuperación de la actividad turística en las zonas más dependientes del turismo foráneo.

Por provincias, Málaga y Jaén lideran el crecimiento del consumo realizado por andaluces de otras provincias de la comunidad. Por su parte, Córdoba y Cádiz son las provincias con mayor consumo de turistas nacionales del resto de España. El gasto de extranjeros en Andalucía recuperó en septiembre el nivel del mismo mes de 2019, lo que supone una evolución algo más favorable que la del conjunto de España, que hasta octubre no recuperó el nivel prepandemia.

También las exportaciones andaluzas de bienes mejoran en 2021, según destacó Cardoso, que enfatizó que los últimos datos disponibles muestran un crecimiento interanual por encima del observado en el conjunto de España. "El impulso de la demanda externa de semimanufacturas, energía y materias primas habría apoyado esta recuperación, limitada en parte, por la caída de las exportaciones de bienes de equipo", explicó el economista jefe para España de BBVA Research.

Con estos datos de crecimiento, BBVA considera que el mercado laboral andaluz afianza su recuperación en 2021. "Andalucía recuperó en septiembre el nivel de afiliación a la Seguridad Social previo a la pandemia", recordó Cardoso.

Desaceleración leve en 2022

Para 2022 las perspectiva también son buenas, aunque con una leve desaceleración. El PIB de Andalucía continuará con un fuerte incremento, que BBVA estima que será del 5,2%. La aceleración del consumo, la normalización del turismo y el impulso que permitirán los fondos europeos Next Generation EU (NGEU) son las razones que para el serivicio de estudios del banco seguirán impulsando el crecimiento.

De cumplirse estas previsiones, la economía regional crearía unos 200.000 nuevos empleos entre 2020 y 2022, y eso teniendo en cuenta que 2020 el empleo se redujo. 90.000 de esos empleos se crearían el próximo año. Andalucía sería, por tanto, la segunda comunidad con mayor creación de empleo en este periodo.

En cualquier caso BBVA Research advierte que el sesgo sobre estas previsiones es a la baja, sobre todo si el INE confirma que el crecimiento en el tercer trimestre del año para el conjunto de España no habría sido tan elevado como esperaba el Servicio de Estudios de BBVA, o si el impacto del incremento en el precio de la electricidad o de la interrupción en las cadenas de suministro tienen un efecto mayor del esperado sobre la economía andaluza.

También el efecto que esos fatores están teniendo en la inflación suponen un riesgo, si bien Cardoso espera que la escalada de precios de la energía revierta entre febrero y marzo.

Así resaltó que la inflación subyacente hasta noviembre, que excluye la energía y alguno alimentos con precios volátiles, es del 1,7%, lo que apoyaría la idea de que el alza de la inflación sería provisional.

Cardoso explicó que para el dato de la inflación subyacente demustras que la mayor parte de las empresas no están traslando el aumento de costes al consumidor, mientras esa práctica pueda mantenerse la inflación será contenida y no debería afectar negativamente al consumo. Pero Cardoso admite que es un risgo importante: "Si la inflación fuera más elevada y, dentro de las negociaciones salariales, los trabajadores no reconozcan este esfuerzo de las empresas de no trasladar esos costes de la energía y laborales, eso sí podría tener un efecto de inflación sostenida", explicó Cardoso.

Incertidumbres

La inflación no es el único riesgo. A BBVA Research le preocupa que el escenario de recuperación previsto para los próximos trimestres pueda verse afectado por el retraso en la ejecución de los fondos Next Generation EU, así como de las inversiones asociadas, y por la prórroga de los presupuestos autonómicos.

Sobre este último asunto, Cardoso explicó que aunque no hacen sus previsiones incluyendo el Presupuesto de la Junta hasta que no está aprobado, al ser el proyecto que se ha bloqueado en el Parlamento de carácter expansivo, el escenario es peor sin esas políticas fiscales.