BBVA presentará a la CNMV el folleto de la opa al Sabadell antes del día 23

La CNMC dice que más bancos no suponen necesariamente más competencia

La presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de España (CNMC), Cani Fernández, ha manifestado este miércoles que "no necesariamente más entidades" bancarias "suponen más competencia" y ha subrayado: "Tenemos que tener en cuenta que los mercados reaccionan también en función de la fortaleza de los oponentes".



"Lo que sí tenemos que intentar evitar es que, efectivamente, exista una pérdida de competencia en los mercados que analizamos (...)", ha expuesto.



Fernández ha hecho estas declaraciones a preguntas de los periodistas en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Alicante (UA), en el campus de San Vicente del Raspeig, donde ha participado en el coloquio 'Los retos de la regulación de las plataformas digitales y de inteligencia artificial'.



Preguntada sobre cuál es la postura de Competencia respecto a la opa hostil del BBVA sobre Sabadell, Fernández ha dicho que de momento no tienen nada que opinar porque aún no se les ha notificado. De hecho, primero se tendrá que notificar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y después hay un plazo de cinco días para notificarla a la CNMC.



Una vez que se le haya notificado, la CNMC hará su propio "análisis estrictamente desde la perspectiva de competencia y siguiendo desde luego todos los precedentes" que ya han aplicado, como en los casos de Caixabank Bankia y Unicaja Liberbank, que "ya marcan de forma muy clara la metodología del análisis y cuál es, en definitiva, el enfoque que una autoridad de competencia tiene que dar a una concentración bancaria del tipo que sea, da igual que sea mediante opa, fusión o adquisición".



"Para nosotros, el análisis siempre va a ser qué le pasa a los mercados con cualquiera de esas operaciones y ese es el enfoque que tendremos", ha indicado Fernández, quien ha señalado que no se puede llevar cabo una operación sin una autorización favorable desde la perspectiva de competencia.



Preguntada acerca de si la opa hostil del BBVA sobre Sabadell puede parecerse a algún caso anterior, la presidenta de la CNMC ha expuesto que, "desde la perspectiva estrictamente de la defensa de la competencia, se puede parecer a las anteriores".



"Obviamente porque, en definitiva, se produce la concentración de dos entidades bancarias en un entorno en el que ya se han producido otras operaciones previas que ya hemos analizado y se va a parecer en cuanto a la metodología, va a ser exactamente la misma que ya hemos utilizado en los casos anteriores, como Caixabank Bankia y Unicaja Liberbank", ha apuntado.



En cuanto a la cuestión de que hay menos cantidades de entidades bancarias, Fernández ha respondido que sí. "Yo analizaba el otro día lo que ha ocurrido desde el 2008 hasta el 2024. En el 2008 había aproximadamente casi cincuenta entidades, pero no necesariamente más entidades suponen más competencia. Tenemos que tener en cuenta que los mercados reaccionan también en función de la fortaleza de los oponentes", ha destacado.