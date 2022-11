El BCE avisa de que la inflación no ha tocado techo y que los riesgos que genera van al alza

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, dijo este lunes que la tasa de inflación en la eurozona no ha tocado aún techo y que los riesgos para su evolución son al alza, por lo que la institución prevé seguir subiendo los tipos de interés.

"Me gustaría ver que la inflación hubiese alcanzado su máximo en octubre, pero me temo que no iría tan lejos", dijo Lagarde en un debate con la comisión de Asuntos económicos del Parlamento Europeo, en el que recordó que la tasa anual se situó en el 10,6 % en octubre y la inflación subyacente –que elimina los componentes más volátiles– en torno al 5 %.

"Cuando se mira a los principales impulsores de la inflación hoy, ya sean alimentos o materias primas o energía, no vemos componentes o una dirección que me lleve a creer que hemos tocado un máximo de inflación y que bajará en el corto plazo", incidió.

Los expertos del BCE, añadió, creen que los riesgos para la inflación son al alza por lo que la institución seguirá intentando moderar los precios "con todas las herramientas de que dispone" y "la primera y más eficiente en estas circunstancias son los tipos de interés".

Lagarde reiteró varias veces que el BCE prevé seguir aplicando subidas de los tipos de interés cuya magnitud y velocidad se decidirá en función de los datos de que dispongan –la institución actualizará sus proyecciones en diciembre– y "reunión a reunión".

"Tiene que ser un tipo de interés lo suficientemente alto como para proporcionar el objetivo de inflación del 2 % a medio plazo que tenemos. Podría ser que nos lleve a territorio restrictivo, pero es algo que debatiremos reunión a reunión y sobre la base de los datos", insistió preguntada por la cota que prevé alcanzar la institución.

Pese a que desde julio el BCE ha aumentado en 200 puntos básicos los tipos de interés, que llevaban una década en mínimos históricos, la política monetaria del emisor europeo sigue siendo acomodaticia y apoyando la demanda, recordó Lagarde.

"Tenemos que seguir aumentando los tipos de interés. Es algo que hemos dicho y que decidiremos. Mi sospecha es que todavía tenemos camino por recorrer y no hemos acabado con la inflación", insistió.

Mantener las reformas en Italia

Por otra parte, Christine Lagarde, ha instado este lunes al Gobierno italiano de la ultraderechista Giorgia Meloni a no revertir las reformas estructurales adoptadas en el país en los últimos años y a cumplir con aquellas pactadas con Bruselas en el plan de recuperación.

Durante su audiencia ante la comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo, la francesa ha preferido no pronunciarse sobre la "situación política" de Italia, algo que no hace "con respecto a ningún país", pero sí ha señalado "dos cuestiones que son muy importantes".

En primer lugar, ha recordado que Roma ha hecho "progresos significativos" durante los últimos años con respecto a la adopción de reformas estructurales para mejorar la competitividad de su economía y, en consecuencia, aumentar el crecimiento potencial de la misma.

"Espero que esas medidas estructurales se mantengan durante un periodo largo de tiempo para que puedan probar su eficacia sobre la economía italiana", ha dicho la presidenta del BCE ante los eurodiputados.

En segundo lugar, Lagarde ha destacado que Italia es el mayor receptor de ayudas directas y préstamos del fondo europeo de recuperación, así como que el plan nacional de reformas e inversiones para absorber estos recursos (que fue pactado con la Comisión Europea por el anterior primer ministro, Mario Draghi) "contiene una serie de medidas y cambios que tienen que ocurrir".

"Nuestra esperanza desde el punto de vista de la política monetaria es que esas medidas se cumplan para ayudar a la economía italiana", ha afirmado la directora del instituto emisor de la UE.

"Creo que es una gran oportunidad para demostrar que desde el punto de vista fiscal y estructural se puede ver una fuerte determinación para poner realmente a Italia en una situación económica mejorada para el futuro", según Lagarde.

Más allá de estas consideraciones, la presidenta del BCE ha calificado de "muy oportuno" el hecho de que Italia tenga por primera vez una primera ministra al frente de su Gobierno, en referencia a Meloni, a quien ha deseado "lo mejor" en su tarea de llevar a la economía italiana a una senda de éxito".

La líder ultraderechista quiere modificar el plan de recuperación aprobado por la UE para captar los fondos asignados a Roma, una postura a la que la Comisión Europea ha respondido, por ahora, que sólo aceptará cambios si el Estado miembro interesado demuestra que no puede cumplir alguno de los compromisos adquiridos por causas "objetivas".

Italia es el mayor beneficiario del fondo europeo de recuperación, con una asignación total que supera los 190.000 millones de euros (69.000 millones en ayudas directas y 122.600 millones en créditos).