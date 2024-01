El BCE elude dar pistas sobre cuándo bajará los tipos de interés

El Banco Central Europeo (BCE) cumplió con los pronósticos y ha mantenido por tercera vez consecutiva los tipos de interés en el 4,5% ante la perspectiva de que la inflación se ha contenido en la eurozona, pero todavía es pronto para iniciar la senda de las rebajas.

El Consejo de Gobierno del organismo, que se reunió este jueves en Fráncfort por primera vez en 2024, también ha decidido dejar sin cambios la facilidad de crédito -la que presta a los bancos a un día- en el 4,75% y la facilidad de depósito -que remunera el exceso de reservas a un día- en el 4%.

El BCE ha destacado que, pese al repunte temporal de la inflación por los precios de la energía, la subyacente -aquella que no tiene en cuenta la energía y los alimentos frescos por ser más volátiles- ha continuado su tendencia a la baja.

Según el organismo, las anteriores subidas de tipo continúan transmitiéndose con fuerza a las condiciones de financiación, lo que está frenando la demanda y contribuyendo a reducir la inflación.

Con respecto a sus próximas decisiones, el BCE ha afirmado que "continuará aplicando un enfoque dependiente de los datos" y que éstas se basarán en sus futuras perspectivas financieras, la dinámica de la inflación subyacente y la transmisión de su política monetaria a la economía.

En la actualidad, la Eurozona atraviesa un momento de debilidad económica y el BCE ya ha avisado de la posibilidad de que se produzca una recesión técnica en el segundo semestre de 2023, después de que el producto interior bruto (PIB) retrocediera un 0,1% en el tercer trimestre.

Por su parte, la inflación repuntó en diciembre cinco décimas respecto a noviembre y cerró el 2023 en el 2,9%, aunque la subyacente cayó dos décimas, hasta el 3,4%, según los datos de la oficina de estadística comunitaria Eurostat.

Los tipos de interés de la Eurozona se encuentran en su nivel más alto desde 2001 después de que el BCE los subiera de forma ininterrumpida en diez ocasiones desde julio de 2022 hasta septiembre de 2023, con aumentos que han oscilado entre los 25 y los 75 puntos básicos.

Un ciclo de subida del precio del dinero al que el organismo puso freno el pasado 26 de octubre, cuando los mantuvo en el 4,5 %, nivel que ha prolongado por tercera vez consecutiva este jueves.

Lagarde no da pistas

En la conferencia posterior al anuncio, la presidenta de la entidad, Christine Lagarde, afirmó que sería "prematuro" abordar en este momento posibles bajadas de tipos y advirtió de los riesgos geopolíticos, en particular los asociados con la situación en el mar Rojo."Hubo un consenso de que sería prematuro discutir bajadas de tipos", declaró en una rueda de prensa tras una reunión del Consejo de Gobierno del regulador europeo en el que este órgano decidió mantener los tipos de interés sin cambios."También hay consenso sobre seguir tomando las decisiones en base a los datos, no fijarnos en un calendario particular; esto sería depender de las fechas. Reafirmamos la dependencia de los datos", remachó, al ser preguntada al respecto.Lagarde rehusó ofrecer indicios sobre una hipotética bajada de tipos en verano."Tenemos que estar más avanzados en el proceso de desinflación antes de estar seguros de que el objetivo de inflación podrá alcanzarse en el momento adecuado y de forma sostenible", aseguró, aunque resaltó que el proceso "está funcionando".Al hablar de los riesgos para el crecimiento económico mundial y de los escenarios en los que la inflación podría mantenerse más alta de lo previsto, Lagarde destacó los peligros asociados a las tensiones geopolíticas, en particular "la guerra injustificada contra Ucrania y el trágico conflicto en Oriente Medio".Los ataques de los rebeldes hutíes contra la navegación civil en el mar Rojo están incrementando los costes del transporte, afirmó.No obstante, matizó que, según la mayoría de los observadores, el impacto es "moderado", ya que el transporte marítimo sólo representa una fracción del transporte mundial total."Estamos siendo cautelosos y mirando con atención los acontecimientos", declaró Lagarde y agregó que si el conflicto continuase constituiría un riesgo adicional, con potencial para afectar todos los precios de las mercancías en su conjunto.