El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, ha reclamado este jueves acelerar el proceso de vacunación contra el coronavirus porque de su intensidad dependerá la recuperación económica. sobre todo, ha abogado por "salvar, como sea, el verano".

En rueda de prensa antes de la celebración de la asamblea general de la patronal andaluza, que será virtual por primera vez debido a la pandemia en sus 42 años de historia, el dirigente empresarial, acompañado por miembros de su ejecutiva entre ellos el presidente del consejo andaluz de Cámaras de Comercio, Javier Sánchez, ha exigido un plan de rescate para el turismo, que -ha precisado- "necesita de menos promesas y más de un plan creíble" ya que ha sido uno de los sectores más golpeados por la pandemia.

Ha reprochado a las administraciones que no hayan tenido en cuenta al turismo en sus planes de apoyo, cuando España es la segunda potencia turística del mundo, y ha avisado de que "no puede resistir más y, por tanto, no puede perder el verano".

Para ello, es necesario intensificar el proceso de vacunación contra la Covid 19, que, en su opinión, va lento, y ha alertado de comportamientos ciudadanos que piensan que la pandemia ya ha pasado y, sin embargo, todavía no está superada y hay que ser prudentes.

Sobre la decisión del gobierno de levantar el estado de alarma en España el 9 de mayo, González de Lara ha demandado un marco jurídico "estable y cierto" porque "nos podemos encontrar las empresas y los ciudadanos sin reglas de juego" que den seguridad a las decisiones que adopten los gobiernos autonómicos sobre la gestión de la pandemia.

Aunque "lo mejor es recuperar las libertades y una normalización constitucional", ha incidido en que hay que tener "herramientas sólidas a partir del 10 de mayo" y tener en cuenta la evolución de la pandemia a la hora de tomar decisiones.

El presidente de los empresarios andaluces ha hecho hincapié en que la actividad empresarial "no es un foco de contagio" y, por ello, ha defendido una gestión social de la pandemia pero "sin generar una falsa dicotomía entre salud y economía porque es necesario preservar ambas".

Precisamente, la pandemia se ha llevado por delante unas 20.000 empresas andaluzas, un 5% del tejido productivo, y ha elevado el paro a un millón de personas, además de los casi 98.000 trabajadores que hay en ERTE.

En este sentido, el presidente de la CEA ha pedido al Gobierno central que prorrogue los ERTE al menos hasta final de este año, como ha hecho Alemania, y también le ha reclamado que tenga en cuenta al sector privado en los fondos europeos Next Generation, que los ha considerado una "oportunidad histórica para transformar y modernizar la economía española".

Ha echado en falta el dirigente empresarial en el programa de reformas que el ejecutivo central debe presentar a la UE la de la administración pública, que "siempre cae en el olvido", cuando es necesaria una autoevaluación de su agilidad y eficacia.