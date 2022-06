Comités de Abengoa alertan de que el Estado perderá 500 millones si no la rescata

Cinco comités de Abengoa -Abengoa Energía, Abengoa Agua, Inabensa, Solúcar y Abenewco 1- han alertado del impacto negativo que tendría para las arcas del Estado el hecho de que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) finalmente rechazara el rescate del grupo, que ha solicitado 249 millones de euros vinculados a la entrada del fondo norteamericano Terramar.

Según afirman en un comunicado, la repercusión negativa para el erario público de un concurso de Abenewco 1 -la filial que tiene los activos del grupo y a la que está vinculada la ayuda del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas- ascendería a 500 millones de euros.

Los comités desglosan con profuso detalle estas cantidades: imposibilidad de repago a la Seguridad Social por 30 millones de euros; imposibilidad de repago a Hacienda por valor de 50 millones; imposibilidad de devolución de préstamos blandos (CDTI, Mineco) por valor de 22 millones; imposibilidad de pagar una deuda con Cofides por importe de 10 millones; ejecución de los avales garantizados por Cesce por valor de 157 millones; e inndemnizaciones por despido que tenga que atender el Fogasa.

También mencionan la merma de ingresos para el Estado derivados de las cotizaciones a la Tesorería General de la Seguridad Social de los trabajadores residentes en España para el año 2022-2023 (54 millones); la ausencia de ingresos derivados de IVA e Impuesto de Sociedades por importe de 67 millones anuales; y prestaciones por desempleo por 15 millones, a lo que se suma la la pérdida de 5.000 puestos de trabajos indirectos.

"Como no puede ser de otra manera, los trabajadores del Grupo Abenewco1, sus acreedores, socios, accionistas y stakeholders, así como especialmente la sociedad sevillana, andaluza y española no entenderán que un Gobierno social como el actual deje atrás a 16.000 familias (entre puestos directos e indirectos) y no rescate con el dinero de Europa a una empresa líder mundial en el sector de las energías renovables, comprometida con la agenda 2030 del Gobierno", afirman los comités.

Según su versión, los asesores de la SEPI "han certificado que cumple todos los requisitos de elegibilidad y acredita presentar un Plan de Viabilidad más que suficiente para devolver la ayuda recibida, siendo el único solicitante (del fondo) al que le acompaña un inversor que aporta 200 millones de euros".

Los representantes de los trabajadores apelan directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que "Abengoa siga siendo referente en el sector de las energías renovables y motor económico de Sevilla, Andalucía y España". Según afirman, han enviado "miles de correos electrónicos al gabinete del Gobierno" para que se de una solución a la multinacional sevillana.