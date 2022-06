Ejemplos femeninos de excelencia empresarial

Solo el 12% de los CEO o directores generales en las empresas familiares son mujeres. Se trata de una situación que tiene que cambiar y que va a cambiar, porque, según afirma Pilar Franca, directora de Desarrollo Sostenible y Personas en la empresa aragonesa de celulosa Saica, "ahora se está educando a los hijos (la nueva generación empresarial) en absoluta igualdad y eso hace que de forma natural las cosas surjan". Es decir, es cuestión de tiempo que haya muchas mujeres en la cúspide. Ya van ocupando puestos directivos diversos, pero falta un paso más.

La Asociación Mulltisectorial de Mujeres Directivas y Empresarias (Ammde) ha decidido dar un empujón a ese proceso y visibilizar y destacar la labor de mujeres empresarias para, como dice Irene Navarro, presidenta nacional de la organización, "sirvan de ejemplo para niñas y jóvenes que no quieren un horizonte laboral limitado".

Por ello, con la presencia y participación del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, Ammde celebró en la sede sevillana del Instituto San Telmo sus Premios Ammde de Comercio y Distribución, que reconocieron a dos andaluzas mujeres que han destacado por su trayectoria empresarial, Elisa Domínguez de Gor y Claudia Hernández Rodríguez.

Elisa Domínguez de Gor recibió el premio "mujer referente". Hermana de Rafael Domínguez de Gor, fundador de la textil malagueña Mayoral y cabeza visible de la firma desde su nacimiento, ha sido vicepresidenta hasta hace unos meses, cuando se materializó el relevo generacional. Curiosamente, no pudo recoger el premio por tener Covid y lo recogió su hija, Lourdes Abela Domínguez, su sucesora en el cargo. Abela Domínguez leyó una sentidas palabras de su madre en las que señaló las claves de su éxito empresarial. "Radica en la capacidad de adaptarme y en creer que las pequeñas mejoras nos acercaban a nuestros objetivos. En pensar que siempre se puede hacer mejor y que siempre se puede aprender de otras personas", y puso como ejemplo los "amigos" que ha hecho en países donde está implantada Mayoral como Turquía, China o Marruecos. Alertó también de que para lograr el equilibrio entre vida personal y profesional de las mujeres se han hecho avances "pero no es suficiente".

La otra premiada, en este caso a la trayectoria profesional, fue Claudia Hernández Rodríguez, directiva del Grupo Tradifín -uno de las empresas de la familia Hernández, principal accionista de la multinacional Ebro Foods-, presidenta de la Asociación Española de Campos de Golf hasta hace un año y también con diversos cargos en el Real Club Sevilla de Golf. Centró su discurso en elogiar a su padre, Elías Hernández (presente en el acto). "Es un grandísimo empresario, inteligente, emprendedor, creativo. Tuvo tres hijas, pero eso no fue óbice para enseñarnos lo que sabe, compartir su trabajo y darnos total confianza. El resultado son tres mujeres libres, sin complejos, seguras de sí mismas y sin ningún problema en trabajar con hombres y mujeres"

Al acto le dio lustre la intervención del presidente andaluz, Juanma Moreno. En su intervención, reconoció que en muchos de los actos institucionales a los que asiste "solo aparecen hombres en la foto" y eso "es síntoma de que algo no estamos haciendo bien". Abogó por que "el enorme talento femenino se coloque y brille en todos los sectores", "no porque les toque alguna cuota, sino por su valía". Y llamó a la sociedad en su conjunto a "remover los obstáculos que impiden a la mujer el pleno desarrollo de su carrera profesional". "Tienen que llevar la infraestructura familiar y también la logística de la empresa y eso no es justo, limita su capacidad", dijo.

En el evento intervino también, como anfitrión, el presidente de la Fundación San Telmo, Eustasio Cobreros, quien recordó que fue una mujer, Gerarda de Orleans y Borbón, la que tuvo la idea de crear una centro de formación para directivos. Hoy, casi 40 años después de su fundación, San Telmo es "un lugar de encuentro donde están los especialistas de cada sector", con dimensión internacional y que busca "crear mejores empresas, mejores personas y mejor sociedad".

La entrega de premios estuvo precedida por una mesa redonda titulada El papel de la mujer directiva en la empresa familiar, en la que intervinieron Mar Fuentes, directora de Relaciones Institucionales de Grupo Fuertes; Sonia Pascual, consejera de la Corporación Pascual; Rocío Cataño Medina, consejera de Grupo Medina; y Pilar Franca, de Saica.