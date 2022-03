Expertos afirman que la guerra en Ucrania ha dejado a España en evidencia

La guerra en Ucrania ha puesto en evidencia a España, la ha dejado desnuda. Y ahora el país, y Europa, se encuentran en una encrucijada difícil. Esta fue una de las ideas que sobrevoló el foro La economía que viene. Implicaciones económicas de la guerra de Ucrania, organizado por la Fundación Cámara de Comercio de Sevilla y el Observatorio Económico de Andalucía (OEA).

José María O’kean, catedrático de Economía de la UPO, expuso que la economía española “tiene una forma de producir que la ha hecho estallar”, en la que las empresas apenas tenían márgenes y repercutían las subidas de precios poco a poco. Con la guerra y la aceleración de la inflación, “la flexibilidad del mercado se ha bloqueado” y aquellos que tienen el poder negociador “han mantenido los márgenes (escasos) a costa de los demás”. De ahí el descontento de transportistas y agricultores, los eslabones débiles. “El sistema ha estallado.No sé si lo podremos arreglar esto con parches o entraremos a fondo, pero esto ya es irreversible”.

El fin de la globalización tal y como la conocemos Francisco Ferraro, catedrático de Economía Aplicada, aseguró que la guerra en Ucrania es el primer acto “del fin de la globalización tal y como la conocemos”. Según él, se van a conformar dos bloques: uno de autocracias con economías muy intervenidas, con Rusia y China al frente, y otro conformado por las democracias liberales con economías de mercado. La alianza firmada por China y Rusia el 4 de febrero, en la que manifestaban que “los lazos entre los gobiernos no tienen límites” y se posicionaban contra la OTAN y a favor de que Taiwan es territorio chino, marca ese escenario, en el que “es difícil que la desglobalización se produzca en que se produzca en puridad, porque se necesitarían muchos años para romper las cadenas de suministro”, pero sí se va a “reconfigurar” la globalización en la que se combine “apertura económica y seguridad”.

Rafael Salgueiro, profesor de Organización de Empresas de la Universidad de Sevilla, aseguró que Rusia es “irreemplazable” en el suministro de gas y petróleo. Y en España, y Europa, “estábamos tomando decisiones como si estuviéramos en 2050” (en referencia al fomento de las renovables).“Todo esto ha saltado por los aires” porque “no hemos querido saber nada” de investigar y explotar reservas.

Fernando Faces, profesor del Instituto San Telmo, el problema que viene es “tan gordo” que es necesaria una nueva versión de los Pactos de la Moncloa. Para él, el pacto de rentas entre empresarios y sindicatos se queda corto si no va acompañado de reformas estructurales. “Si no, no salimos de esta de ninguna manera. Hemos visto que estábamos desnudos desde hace mucho tiempo”.