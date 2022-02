General Dinamics no aclara si habrá recortes en la fábrica de Santa Bárbara de Alcalá de Guadaíra

Santa Bárbara, propiedad de General Dinamics, presentó este lunes oficialmente al comité intercentros la propuesta de reestructuración de la compañía que implica trasladar el montaje de vehículos militares de Alcalá de Guadaíra –fábrica donde se venía haciendo hasta el momento– a Trubia (Asturias). El centro sevillano quedaría para labores de mantenimiento y modernización, un tipo de trabajo que ahora mismo apenas realiza.

En la reunión, según informan fuentes sindicales del CSIF (mayoritario en el comité), la empresa no ha aclarado si habrá o no recortes de personal por esta reorganización y no habrá de momento más reuniones con el comité. "Ni nos tranquilizan diciendo que se mantendrá la plantilla ni tampoco nos dicen que habrá un proceso extintivo (ERE) para que podamos reaccionar", afirman. Los sindicatos mantienen, pues, las convocatorias de paro de los días 11 y 21 de febrero.

Alcalá tiene va a entregar a corto plazo piezas, cableado y motores para vehículo blindado Scout (SV) británico, cinco unidades del blindado Castor y siete del nuevo blindado 8x8. La empresa garantizó por escrito al comité el montaje de 12 de estos últimos vehículos. El resto –336 en una primera fase– se harán ya previsiblemente en Trubia a partir de 2023. Esa año es clave, ya que General Dinamics debe encontrar carga de trabajo en mantenimiento y modernización de vehículos suficiente como para mantener la fábrica sevillana en su estructura actual.

Santa Bárbara cuenta en Alcalá con algo más de 200 trabajadores y como preámbulo del anuncio de reestructuración despidió a 21 a finales del pasado mes. Estos trabajadores eran de oficina, ninguno de taller, según fuentes del sector de Defensa.