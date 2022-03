El Gobierno ofrece a los transportistas una rebaja del gasóleo equivalente a 500 millones de euros

El Gobierno ha ofrecido a los transportistas una reducción "efectiva" en el precio del carburante equivalente a 500 millones de euros.

En concreto, la principal medida acordada será la aplicación de mayores bonificaciones por medio del denominado 'gasóleo profesional', que es la rebaja fiscal que el sector del transporte puede aplicar al impuesto de hidrocarburos.

La reducción del precio del gasóleo se aplicará a partir de la entrada en vigor del real decreto-ley, que se aprobará el próximo 29 de marzo, en línea con lo anunciado en otros países europeos y concretamente siguiendo un modelo similar al de Francia, ha explicado la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, al término de la reunión.

En dicho modelo, una parte de la bonificación en el precio será sustentada por el presupuesto público y otra será a cargo de las distribuidoras o comercializadoras de combustibles.

La cuantía específica de la bonificación únicamente podrá concretarse tras la reunión del Consejo Europeo de los próximos días 24 y 25 de marzo, para asegurar que el conjunto de medidas del plan responda de manera coherente a los objetivos planteados.

El Gobierno y las organizaciones empresariales han acordado volver a reunirse el próximo viernes para especificar la nueva cuantía de esa bonificación.

El Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) patronal que agrupa a las principales asociaciones del sector -y que no ha convocado ni secunda la huelga que se desarrolla estos días- había calificado a primera hora de la tarde de "fracaso" la reunión entre el Gobierno y el sector, pero finalmente parece haber acuerdo tras la reanudación del encuentro.

Además, el Gobierno se ha comprometido a adelantar la aprobación de otra reclamación histórica de los transportistas: la devolución mensual del combustible profesional en lugar de trimestral como está actualmente, yendo más allá de los compromisos asumidos en los acuerdos de diciembre de 2021. Y también se ha comprometido también a acelerar todas las medidas consensuadas el pasado mes de diciembre, y que evitaron un paro convocado por el propio CNTC, entre las que destacan la prohibición de que la carga y descarga la hagan los camioneros o el reducir a una hora la espera a partir de la cual el transportista puede pedir compensaciones a los clientes.

Raquel Sánchez ha señalado que la rebaja de impuestos a los carburantes o del IVA, como ha pedido la oposición, no es una opción, puesto que la fiscalidad ya es "la más baja que permite la normativa europea" y que no iba a tener efecto en el transporte, puesto que sus profesionales ya se pueden aplicar una deducción del IVA.

Asimismo, el ministerio ha informado de que ya se ha iniciado la publicación semanal del índice de variación del precio del gasóleo en su página web.

Estas negociaciones se producen al margen del paro indefinido de transportistas convocado por una asociación minoritaria del sector que no tiene representación en el CNTC, pero que ha ocasionado una alta incidencia en el suministro de bienes por la presión hecha en las carreteras y contra conductores asalariados, quienes, al no ser una huelga, no estaban llamados al paro.