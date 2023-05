González Byass, 'Mejor Empresa Embajadora del Sur de España'

La Confederación de Empresarios del Sur de España (CESUR) distingue en los Premios Empresariales del Sur de España (PEC) el buen trabajo, la innovación y el compromiso social de las organizaciones y empresarios andaluces y extremeños a nivel nacional. En su cuarta edición, González Byass ha sido una de las protagonistas al ser elegida la 'Mejor Empresa Embajadora del Sur de España'.

El jurado de los premios, compuesto por personalidades del mundo empresarial, institucional y grupos de comunicación nacionales, ha reconocido la implicación y el trabajo llevado a cabo por González Byass en la representación de Andalucía como una región innovadora, tecnológica y atractiva. Una labor que realiza desde 1835, año en el que se fundó en Jerez de la Frontera esta Familia de Vino y Spirits, hoy dirigida por descendientes directos de la quinta generación de la familia del fundador, Manuel María González.

Desde entonces, González Byass ha llevado a más de 100 países la singularidad de los vinos y brandis de Jerez, con iconos como Tío Pepe, el Fino más universal, y Lepanto, el único Brandy Solera Gran Reserva elaborado íntegramente en Jerez. Asimismo, ha conservado y mostrado el patrimonio enológico e histórico de su origen a través de vivencias enoturísticas inolvidables para el visitante, como las que brinda su propuesta estival Veranea en la Bodega y el primer Sherry Hotel del mundo, el Hotel Bodega Tío Pepe.

Son casi dos siglos en los que González Byass ha pasado de ser un referente histórico en la elaboración de vinos y brandis de Jerez a convertirse en una de las grandes bodegas todavía familiares del panorama español. Una compañía que, en la actualidad, cuenta con 14 bodegas en 12 orígenes vitivinícolas de España, Chile y México; 3 destilerías; una gama de spirits singulares; filiales en Reino Unido, México y Estados Unidos y más de 1.000 empleados.

Una trayectoria guiada por la sostenibilidad, un capítulo hoy plenamente materializado con su plan 5+5 Cuidando el Planeta y ampliado con dos hitos recientes. El primero lo representa la inauguración oficial de la nueva bodega de Beronia para vinos de Reserva y de terruño en Rioja, la más sostenible del mundo al alcanzar las exigentes certificaciones LEED V4 BD+C:NC y LEED Gold. Y el segundo, Ángel de Viñas, la iniciativa que González Byass ha creado en colaboración con la Universidad Politécnica de Madrid para ayudar a recuperar y conservar viñedos viejos en España. Actualmente, Ángel de Viñas está recuperando y conservando parcelas singulares en la D.O. Rueda, D.O. Penedés, D.O. Arribes del Duero y D.O. Monterrei.

Premios PEC

Los Premios Empresariales del Sur de España, organizados por CESUR, tienen como objetivo poner en valor el trabajo de las empresas y empresarios del Sur de España hacia el conjunto del país y de la comunidad internacional, así como trasladar la realidad de una región moderna, profesional, innovadora, tecnológica, capaz y atractiva. Para ello, desde hace cuatro ediciones, distinguen la labor y el compromiso de las organizaciones y empresarios andaluces y extremeños a nivel nacional con estos galardones.