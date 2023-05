“Sería un error que la Ruta del Vino de Jerez se pareciera a la Toscana”

Tras el bache de la pandemia, los últimos datos de visitas a la Ruta del Vino del Marco de Jerez avalan la recuperación.

Las cifras son muy positivas teniendo en cuenta la evolución de los últimos años. En 2019, antes de la pandemia, tuvimos cerca de 600.000 visitantes; en 2020 no llegamos a 100.000; y el año pasado cerramos con 333.780. El balance es positivo, pero no creo que nuestro objetivo sea volver a las cifras de 2019. La pandemia pasó, punto y final, y vamos a escribir una nueva historia.

¿Esa nueva historia tiene que ver con el beneficio, que se ha duplicado en el último año?.

Efectivamente. Si comparamos con 2021, hemos duplicado el beneficio, pero comparándolo con 2019, la rentabilidad de las visitas a las bodegas rondaba los ocho millones de euros y ahora, con casi la mitad de visitantes que entonces, son más de siete millones de euros. El precio medio de la visita en 2019 era de 15 euros por persona y en 2022 es de algo más de 21 euros.

¿Qué se ha hecho para dar ese salto en la rentabilidad?.

Se puede decir que la estrategia de las bodegas asociadas a la Ruta del Marco se enfocaba antes a atraer el turismo de masas con una visita económica, pero la pandemia ha hecho reflexionar, y ahora se buscan grupos reducidos con un precio más elevado. El enoturista tiene un perfil que gasta más que la media, no es un turismo de relleno. Y aunque se haya explotado antes, ahora las bodegas han especializado su oferta.

"Nuestro objetivo no es volver a las cifras de 2019; la pandemia pasó, punto y final, y vamos a escribir una nueva historia"

¿Cuántos años tiene ya la ruta del vino de Jerez?

Se creó en 2006, por lo que estamos ya cerca de los veinte años

Si no me equivoco, el número de socios se ha mantenido en torno a un centenar desde el inicio.

Así es, aunque ha habido baile interno. Hay muchas empresas que por muy distintas razones se han dado de baja en estos años, al igual otras muchas, sobre todo dedicadas al ocio temático, se han ido incorporando. Mantenemos ese número de cien, pero lo que importa realmente no es tanto la cantidad sino la calidad de esos asociados.

¿En qué se diferencia la oferta del Marco de Jerez de la de otras Rutas del Vino de España?.

No se puede imaginar el cariño que profesan otras Rutas del Vino de España hacia el Marco de Jerez. Nos tienen en el top, principalmente por nuestra ubicación, nuestro clima, nuestra fortaleza, nuestras playas, la tierra albariza, la riqueza y singularidad de nuestros vinos… Nuestra ruta tiene una historia y unos argumentos que no hay en otros lugares del mundo. Ese es nuestro fuerte y cada región vitivinícola tiene que venderse por su autenticidad. Sería un error que otras rutas quisieran parecerse a Jerez, o que Jerez quisiera parecerse a Toscana. Cada territorio vitivinícola tiene que mostrar sus cartas y enseñar lo mejor de su territorio; eso es lo que van a buscar los enoturistas.

"Nuestra ruta tiene una historia que no hay en otros lugares del mundo; ese es nuestro fuerte”

No ha citado entre los fuertes los tabancos, en pleno auge en los últimos años.

También, también. Acevin tiene una categoría de bares de vinos en la que encajan los tabancos, algo que no existe en ningún otro lugar, que es genuino del Marco de Jerez y es otro de los puntos fuertes por los que muchas personas nos visitan cada año.

¿Habrá también algún punto débil?

Desde hace años se viene trabajando en el enoturismo rural, en el proyecto ‘Pagos del Sherry’, que pretende fomentar la oferta enoturística en el viñedo a través de la rehabilitación de casas de viñas y del desarrollo de actividades porque hay un interés. Tenemos un alto número de visitantes, pero casi todo se ha centrado en el casco urbano y en las bodegas industriales. Pero a los enoturistas les gusta conocer el origen del vino y ese origen está en el campo, en las viñas. Aquí nunca se había mirado al campo y en los últimos años nuestra apuesta principal es revalorizar el medio rural, que quizás sea nuestro punto débil.

A través de la web de la ruta se han sumado a la defensa del patrimonio vitícola frente al avance de las renovables. ¿Cuántas firmas llevan recogidas?

No lo he mirado en los últimos días, pero más de 500.

No son muchas para una población que supera el medio millón si se cuentan los nueve municipios del Marco de Jerez.

Lo que pase es que no hay conciencia porque no nos duele; teóricamente no nos afecta y no nos toca en el bolsillo. No estamos en contra de las energías renovables, son necesarias, pero hay que medir que no tengan un impacto negativo sobre otras actividades económicas. Si dejamos que las renovables invadan toda la campiña jerezana, este proyecto de los ‘Pagos del Sherry’, por ejemplo, no tiene sentido, porque quién va a abrir una alojamiento rural o una bodega al lado de un aerogenerador.