Innovación y sostenibilidad: el presente que cambiará el futuro

Es el momento, el cambio debe ser ya una realidad. Llevamos años escuchando hablar de nuevas tecnologías, economía circular, sociedad digital o internet de las cosas como las claves para lograr un futuro mejor. Miles de empresas, administraciones y organizaciones han aprovechado este tiempo para invertir en innovación y sostenibilidad, pero el esfuerzo ha de continuar. Todavía son miles las pequeñas y medianas empresas que afrontan un mercado global donde es esencial el comercio online, nuevos modelos de negocio respetuosos con el medio ambiente o nuevas áreas de trabajo donde las personas sean la prioridad sin perder de vista la productividad. En este contexto, esta semana se ha celebrado en Sevilla el fallo y entrega de la segunda edición de los Premios Innovación Sostenible del Grupo Joly y BBVA. Un acto que puso nombre propio al talento y el compromiso andaluz con la innovación y el medio ambiente, además de un nuevo reconocimiento a las empresas de la región. Las ocho empresas presentaron, en un evento retransmitido en directo a través de Youtube y de las nueve webs del Grupo Joly, sus proyectos para mejorar el mundo.

Una complicada decisión para el jurado formado Juan José Sánchez Infante, director del Segmento Pymes Territorial Sur de BBVA, Tomás Valiente, director general y adjunto a presidencia de Grupo Joly, Alberto Grimaldi, redactor gefe de Economía Grupo Joly, Manuel Enrique Figueroa, catedrático de Ecología de la Universidad de Sevilla y Antonio Aguilera, secretario general de la Fundación Savia. Pero antes de que el jurado escuchara a los ocho finalistas y anunciara a los ganadores, tomó la palabra el director del Segmento Pymes Territorial Sur de BBVA, Juan José Sánchez Infante, quien recordó que “estos premios de innovación sostenible nos ayudan a inclinar la balanza hacia un mundo mejor, un mundo donde queremos satisfacer las necesidades básicas de todas las personas, salvaguardando, al mismo tiempo, los recursos limitados del planeta”. El representante de BBVA también explicó que “l a innovación y la investigación, están muy presentes en todo lo que afecta a nuestras vidas” y que “cualquier sector, cualquier empresa, puede mejorar, evolucionar, progresar y crecer si consigue invertir en conocimiento e innovación”.

Finalizó Juan José Sánchez poniendo “el acento en las prioridades estratégicas de BBVA, que son nuestra hoja de ruta para transformarnos, adaptándonos a las necesidades de la sociedad, persiguiendo dar el mejor servicio y el mejor asesoramiento”.

Turismo y Agroalimentario

Han sido muchas las empresas que han participado con novedosos proyectos que buscan mejorar cada uno de los sectores que conforman el tejido empresarial. Así, este año la ganadora en la categoría del sector turístico y agroalimentario ha sido la Cooperativa Olivarera Los Pedroches. Su presidente, Juan Antonio Caballero, explicó el proyecto que están llevando a cabo para aprovechar los huesos de la aceituna:“ es un reto de innovación que valoriza los subproductos de la almazara y va más allá, al alargar el ciclo de vida del hueso de aceituna”. Hasta ahora se aprovechaba solo para biomasa, pero ahora son la materia prima de “productos bioplásticos. El hueso de aceituna se trata y el bioplástico se usa para utensilios de menaje, es un material factible y útil”. El prototipo de este bioplástico ya tiene repercusión internacional . “Somos una cooperativa agrícola pero también social, desde Los Pedroches queremos que este producto llegue a todas las zonas rurales de España y repercutir también en el medio ambiente”. Por último, Caballero resaltó que “ hay que ganar dinero pero sabiendo que tenemos que respetar de dónde viene el producto, de los agricultores y científicos y a dónde va, que es a la sociedad. Oliplás se puede utilizar y esperemos futuro muy común en la vida cotidiana”.

Sanitario, Educativo y Responsabilidad Social

Laboratorios ABBAP Pharma, S.L. se alzó como la ganadora en la categoría del Sector Sanitario, Educativo y Responsabilidad Social . Su CEO, Lydia Bares afirmó que es una empresa del sector farmacéutico cuyo objetivo “es mejorar el medio ambiente. Las compañías farmacéuticas contaminan un 55% más que la industria del automóvil y realizan una serie de actividades que generan componentes dañinos”. Sin embargo, el proyecto de estos laboratorios es “obtener de la naturaleza, de la poda de los árboles la materia prima, el principio activo para nuestros productos”. Respetan el ciclo de vida de los árboles y sus residuos suponen un “ingreso porque lo vendemos como compós. Queremos ser ejemplo empleo de laboratorio que trabaja con principios naturales y sostenibles para nuestros productos como parches transdémicos o pomadas. El poder de la naturaleza en tu piel, sin efectos secundarios y salvando al planeta”. La efectividad de estos productos ya está en fase de ensayo clínico y tienen la licencia de patente concedida en Europa y Estados Unidos.

Financiero y Administrativo

La tercera categoría de estos premios es la relativa al sector Financiero y Administrativo. En este caso el galardón fue a parar a manos de Víctor de Vega, director de Personas y Recursos de Seabery. Me Se trata de un proyecto basado en la innovación y la sostenibilidad que consiste en “un simulador para soldadores. Hemos cambiado la forma en la que el mundo aprende y enseña y lo que hacemos es semejante a un simulador de vuelo pero en otra profesión, en la soldadura”. Gracia a la realidad aumentada, las prácticas de los nuevos soldadores, permitirá que “se puedan hacer de forma digital, ahorrando miles de toneladas de materiales que no tienen una segunda vida, que se tiran a la basura cuando acaban las prácticas”. Con Seabery pretenden ayudar a “cambiar la soldadura, ganando eficiencia en tiempo, transporte y digitalización; es nuestro pequeño corazón verde”. La empresa onubense vende ya a más de 60 países la “probablemente, mejor solución simulada de soldadura del mundo”, aseguró Víctor de Vega.

Transportes y Comunicaciones

Por último, The Branx fue la cuarta empresa andaluza que consiguió uno de los Premios Innovación Sostenible del Grupo Joly y BBVA, en el área de Transportes y Comunicaciones. Jesús Coto, CEO de The Branx, explicó al jurado en qué consiste Muylocal, el proyecto ganador: “somos una consultora que ayudamos a lanzar starp-up en todo el mundo. Muylocal quiere empoderar al pequeño comercio para contribuir a la economía circular”. Jesús Coto recalcó que el hábito de consumo está lejos de cambiar (cada vez se compra más online), “queremos nuestro producto de forma rápida y sencilla y para el comercio online sabemos que hacen falta inversiones millonarias y aún así el consumidor quiere más”. Aquí es donde Muylocal actúa para las pequeñas y medianas empresas con “falta de recursos y de optimización o conocimientos, les damos los superpoderes de las grandes empresas gracias a nuestra plataforma con la que pueden crear en 5 minutos una página web”. Gracias a 35 plantillas de diferentes sectores, cualquier “tienda de barrio podrá tener su página web y gestionarla desde el móvil, no hace falta ni ordenador. No dependen de nadie; hacen una foto, la suben y el producto ya está disponible para comprar”. No es ni más ni menos que “reconectar al consumidor con el tejido empresarial local porque los consumidores estamos recurriendo a productos de fuera y no a los que tenemos en nuestro entorno y una pena”, concluyó Jesús Coto.