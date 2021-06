La Junta dispondrá de 142 millones para impulsar el autoconsumo eléctrico

La Junta de Andalucía gestionará ayudas por importe de 142 millones de euros para impulsar el autoconsumo renovable en la región durante los próximos dos años. Así lo dio a conocer la Agencia Andaluza de la Energía, encargada de tramitar estos incentivos, en la octava reunión de la Mesa para el Autoconsumo de Andalucía, una iniciativa concebida como punto de contacto y coordinación de la Administración andaluza y el sector empresarial para promover el desarrollo de las instalaciones para autoconsumo, que pueden llegar a suponer un ahorro de hasta el 60% en la factura eléctrica de un hogar medio.

Tras reabrirse el pasado 12 de mayo las ayudas regionales para autoconsumo y otras instalaciones solares, línea dotada con 37,3 millones de euros, la Junta ha adelantado que a esta cantidad se sumarán cerca de 105 millones procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para impulsar instalaciones de autoconsumo y almacenamiento en todas las actividades económicas, conforme a lo trasladado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en la última reunión de la Conferencia Sectorial de Energía, celebrada el pasado mes de mayo.

Según informa la Junta en una nota, en el marco de este programa estatal, la Agencia Andaluza de la Energía (adscrita a las Consejerías de la Presidencia, Administración Pública e Interior y de Hacienda y Financiación Europea) gestionará ayudas para climatización y agua caliente sanitaria renovable en hogares y para autoconsumo renovable eléctrico y almacenamiento en el sector residencial, servicios, industrial, agropecuario y las administraciones públicas. Un presupuesto que incluye también la adquisición de baterías vinculadas a instalaciones existentes de autoconsumo (almacenamiento detrás del contador) para facilitar que empresas y familias puedan tener un mayor control sobre la gestión y el consumo de su energía.

Para la puesta en marcha de estas ayudas, el Ministerio deberá publicar en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la convocatoria en la que se establecerá el plazo en el que las comunidades autónomas podrán abrir estas nuevas líneas de incentivos en sus respectivos territorios. No obstante, para no paralizar al sector a la espera de estas ayudas, el Gobierno andaluz reabrió su programa regional con 30 millones de euros adicionales para nuevas actuaciones de aprovechamiento de energía solar, correspondientes al Programa de incentivos para el Desarrollo Energético Sostenible, que forman parte del Programa Operativo Feder de Andalucía 2014-2020 dentro del Objetivo Temático React-UE; a los que hay que sumar los 7,3 millones de euros destinados a dar cobertura a solicitudes que no pudieron ser atendidas por agotamiento de los fondos en febrero de 2020, lo que conllevó el cierre de esta línea de ayudas.

De toda esta información se ha dado traslado en la reunión celebrada ayer entre las 20 entidades que forman parte de la Mesa para el Autoconsumo en Andalucía, incluyendo a la Agencia Andaluza de la Energía, coordinadora de la misma, y la Dirección General de Energía. Entre ellas están la Asociación de Energías Renovables de Andalucía (Claner), la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), los pequeños distribuidores, instaladores o Endesa, entre otros.