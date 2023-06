Mahou San Miguel gana 102 millones en 2022 y registra una facturación récord

Mahou San Miguel alcanzó un beneficio neto de 102,1 millones de euros en 2022, en línea con el alcanzado en 2021, y registró una cifra récord de facturación, hasta los 1.743,3 millones de euros en un ejercicio marcado por la inestabilidad y volatilidad del entorno.

"El 2022 ha sido un año volátil, pero hemos batido récord de facturación, mantenido el resultado de 2021 en un escenario donde se han vivido tensiones en la cadena de suministro, huelgas de transporte, mucha volatilidad. Nos ha exigido un tremendo esfuerzo en un contexto donde la inflación y la guerra han complicado este año", ha asegurado el director general de Mahou San Miguel, Alberto Rodríguez-Toquero, durante la presentación de resultados de la cervecera.

Las ventas de la propietaria de Mahou, San Miguel, Alhambra y Solán de Cabras se situaron en los 1.743,3 millones de euros, lo que supone un incremento del 18,4% y la facturación más alta de la historia de la cervecera española, mientras que el resultado bruto de explotación (Ebitda) se situó en los 262,5 millones de euros, un 6,6% menos. De esta forma, la cervecera incrementó su volumen de ventas hasta los 20,9 millones de hectólitros, un 11% más que el año anterior.

"Orgullo"

Así el 16,1 millones de hectólitros correspondieron a cerveza y 4,8 millones al negocio de agua. Mahou San Miguel invirtió en 2022 un total de 488,2 millones de euros, lo que supone un incremento del 31% para seguir desarrollando el negocio.

"Esta inversión se destina a las marcas, a poner medios para ayudar a nuestros clientes a desarrollar el negocio. Además de para modernizar nuestros centros de producción, en el plan de sostenibilidad y a la mejora de nuestros profesionales. Es una cifra que nos llena de orgullo que tiene impacto en nuestro negocio porque reduce márgenes", ha subrayado Rodríguez-Toquero.

Ante el contexto actual de inflación, el directivo ha desvelado que el pasado año se subieron los salarios un 6% a toda la plantilla "para que la inflación no tuviera ese impacto en su renta disponible", mientras que ha confirmado otra subida a lo largo de 2023.

"Tomamos la decisión en septiembre por el impacto de la inflación en el poder adquisitivo de las personas, que para nosotros está en el centro. Ha supuesto un esfuerzo tremendo, y había que corresponder a ese esfuerzo extraordinario", ha explicado.

Subidas de precio

Respecto a los precios, Rodríguez-Toquero ha recordado que en 2022 la cervecera llevó a cabo dos subidas de precios, pero que "no cubrieron el incremento de los costes" que tuvo. "No llegamos a repercutir el 100% de la subida de los costes. Ahora, hemos subido en enero, no ha cubierto tampoco y a día de hoy no tenemos previsto subir precios por segunda vez. El deterioro de márgenes ha sido evidente, pero hubieran mejorado si hubiéramos recortado algunas acciones previstas", ha señalado.

En 2022, Mahou San Miguel también ha seguido contribuyendo a la economía nacional con más de 1.500 millones de euros, mientras que respecto al empleo, cerró 2022 con más de 4.68 profesionales, tras la incorporación de 342 nuevos empleados, que están repartidos en sus ocho centros de producción, cuatro manantiales y plantas de envasado de agua, su sede corporativa, sus delegaciones comerciales y sus oficinas internacionales.

De esta forma, la cervecera española se ha mostrado "optimista" de cara al año 2023, que prevé que sea "mejor que el 2022", debido a la recuperación de la hostelería y el turismo, sectores que son clave para su actividad, y un buen comportamiento del consumo favorecido por la contención de la inflación.

Expectativas de futuro

"Este año sigue marcado por la incertidumbre, pero vemos el despegue de la hostelería y el turismo, que nos hace ser prudentemente optimistas de que 2023 será un gran año, estimamos que será mejor que el 2022", ha recalcado Rodríguez-Toquero.

Así, Mahou San Miguel prevé seguir invirtiendo en el desarrollo de su negocio y en el de sus clientes, impulsando la internacionalización de algunas de sus marcas y lanzando nuevas categorías en España para aportar valor al mercado. "El negocio internacional es muy relevante para la compañía", ha reconocido el director general de Mahou San Miguel, tras crecer las ventas del negocio internacional en 2022 un 9,4%.

De esta forma, la cervecera apostará por reforzar la presencia en el exterior de San Miguel, que es la marca premium internacional número cinco en Europa Occidental, mientras que también crece el negocio de Founders en Estados Unidos y abordará el crecimiento de Mahou y Alhambra en Europa, donde ven "más oportunidades" de desarrollo en el futuro.

Por otro lado, Mahou San Miguel, que está apostando por entrar en nuevas categorías como la del vermuth y en el lanzamiento de innovaciones como la nueva Mahou Rosé, seguirá impulsando la sostenibilidad a través de su Plan 'Vamos 2030' para alcanzar los objetivos marcados en este ámbito, entre los que figuran lograr que su red industrial sea carbon neutral en 2030 o el impulso de la circularidad de todos sus envases, eliminando el plástico virgen y garantizando que sean 100% reciclables y reutilizables.