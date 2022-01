Recogen firmas para reclamar a los bancos un "trato más humano" con los mayores: "Nos sentimos indefensos"

Un anciano de 78 años, residente en Valencia, ha impulsado la recogida de firmas a través de Change.org para reclamar a los bancos "un trato más humano en las sucursales bancarias" con las personas mayores al sentirse "indefensas" porque casi todas las gestiones son telemáticas.

"Yo quiero seguir siendo independiente de ahí que el eslogan de la campaña sea Soy mayor pero no idiota", ha confesado San Juan, en declaraciones a Europa Press Televisión, quien se ha mostrado esperanzado en que esta reivindicación pueda llegar "a los corazones" de los presidentes de estas entidades y del Banco de España.

En su iniciativa, difundida por la plataforma Change.org, este hombre explica: "No paran de cerrar oficinas, algunos cajeros son complicados de usar, otros se averían y nadie resuelve tus dudas, hay gestiones que solo se pueden hacer online... Y en los pocos sitios donde queda atención presencial, los horarios son muy limitados, hay que pedir cita previa por teléfono, pero llamas, nadie lo coge y te acaban redirigiendo a una aplicación que, de nuevo, no sabemos manejar, o mandándote a una sucursal lejana a la que quizás no tengas cómo llegar".

Para el impulsor de la campaña, esto no es ni justo ni humano. "Antes entrabas en la caja y hacías un pago o cualquier otra gestión, pero cada vez más, para trámites sencillos, te exigen usar tecnologías complejas que muchos no sabemos utilizar", constata.

Por ello ha pedido a los bancos que coexistan dos vías. "Nosotros no nos negamos a la informatización pero que nos den tiempo y que mantengan oficinas y personal para la atención directa con los mayores. No puede ser que de un día para otro se imponga una dictadura informática y que sea homogénea en todas la entidades", ha recalcado.

En su recogida de firmas, San Juan recuerda que "muchas personas mayores están solas y no tienen nadie que les ayude", mientras otras muchas como él quieren seguir siendo "lo más independientes posible" también a su edad. Insiste así en la necesidad de que "los bancos atiendan a las personas mayores sin trabas tecnológicas y con más paciencia y humanidad, y que mantengan oficinas abiertas donde pueda atenderte una persona; que no todo sea por internet".

Asimismo, Carlos ha señalado que el detonante que le hizo impulsar esta iniciativa fue el de vivir en primera persona un empeoramiento del trato al cliente tras haber estado confiando durante 51 años en la misma entidad bancaria.

"Me vi afectado por una situación en la que no había ninguna atención personal, y me di cuenta que había montones de personas mayores, incluso con incapacidades motoras, que se tenían que ir llorando porque les hacían ir y volver con sus cartillas a diferentes sucursales, y yo creo que eso es algo intolerable", ha explicado el promotor de esta campaña que ya suma más de 180.000 firmas.

En su opinión, la entidades bancarias les deben "ayudar" y "enseñar" a usar este tipo de aplicaciones informáticas porque considera que no les han dado tiempo para asimilar estos cambios que se han producido de "golpe y porrazo" y que ha dejado a los ancianos "inutilizados".

Carlos ha precisado que, aunque para una persona joven un trámite digital seguramente no suponga ningún esfuerzo, para muchos mayores sacar dinero o hacer una transferencia se vuelve "imposible" si es por una aplicación móvil y ha apelado a un trato "más humano" y "respetuoso" de los bancos con este colectivo social.