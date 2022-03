PP y PSOE se enzarzan por la situación de Unicaja Banco, que llega al Parlamento

Las palabras de Juanma Moreno sobre la situación en Unicaja Banco han elevado la intensidad del choque entre PP y PSOE sobre el banco malagueño. El presidente señaló el martes a Nadia Calviño, a quien responsabiliza de la decisión sobre el futuro de Braulio Medel al frente de la Fundación Unicaja –máximo accionista de la entidad– y este miércoles el debate se ha trasladado al Parlamento, donde socialistas y populares han discrepado sobre la responsabilidad del Gobierno central o el andaluz en este asunto.

"No se puede confrontar siempre; de todo no hay que hacer una guerra", ha dicho la portavoz adjunta del PSOE andaluz, María Márquez, que ha recordado que en el acuerdo de fusión entre Unicaja Banco y Liberbank queda blindada la sede social del banco en Málaga. Según la política onubense, las palabras de Moreno -que también habló de un "vaciado de contenido" del banco- generan una "alarma innecesaria" a pesar de que el presidente de la Junta recordó que "no permitirá" que la entidad salga de Andalucía.

El portavoz del PP en la Cámara, José Antonio Nieto, reiteró las palabras del presidente de la Junta y lanzó un dardo a Unidas Podemos por la proposición no de ley que la coalición de izquierdas ha impulsado y que se debatirá este jueves en el Parlamento. El dirigente popular pidió a UP que elija entre "dignidad, coherencia o sillones" y criticó que hayan puesto en marcha una iniciativa que insta a la Junta a que presione al Gobierno sobre el asunto de Unicaja. La incoherencia, según Nieto, es que UP haga este movimiento cuando forma parte de Ejecutivo central que, según el PP, es quien debe pronunciarse sobre la continuidad de Braulio Medel.

Los populares no han avanzado qué votarán sobre los puntos de la proposición no de ley de UP que aluden al futuro de Medel y su idoneidad como presidente de la Fundación Unicaja. Los socialistas sí han explicado que se abstendrán en ese apartado, aunque apoyarán el resto de puntos, que defienden la continuidad del banco en Málaga y Andalucía, así como el mantenimiento del empleo de la plantilla de Unicaja.