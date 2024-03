Pensión por incapacidad permanente: estas son las enfermedades que dan derecho e ella

La pensiones han subido un 8,5% para paliar los efectos de la inflación y este hecho provoca un efecto dominó del que también tendrán impacto aquellos a los que se tengan concedida la invalidez laboral, ya que, través de estas ayudas de mano de la Seguridad Social logran cubrir total o parcialmente la pérdida de ingresos tras sufrir un accidente laboral o caer enfermo de una gravedad que le impide seguir ejerciendo su profesión. Concretamente el marco legal determina que la ayuda se concede a trabajadores y trabajadoras para "cubrir la pérdida de ingresos que sufre cuando por enfermedad o accidente ve reducida o anulada su capacidad laboral".

Ahora bien, no todo el mundo está en condiciones de cobrar esa pensión ni cualquier enfermedad es motivo para intentar acogerse al modo de incapacidad permanente. Los requisitos que se exigen para cobra una de estas rentas se fijan en tener entre 18 y 65 años, residir en España durante un periodo de al menos 5 años, dos de ellos consecutivos, tener un grado de discapacidad igual o superior al 65%, y no superar el mismo límite de ingresos anuales que en la pensión no contributiva de jubilación. ¿Pero quién determina que el grado de discapacidad sea el que se requiere para acceder a la pensión por incapacidad permanente?

No existe un listado oficial de enfermedades por las que puedes solicitar la incapacidad permanente en el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Todo queda a expensas del criterio del Tribunal Médico, que en ocasiones la concede, como en el caso reciente de una trabajadora agrícola que sufrió un accidente, y en otras se la niega, como a una reponedora de supermercado con fibromialgia porque puede realizar tareas suaves. Otros incluso deben esperar un juicio en 2027 para dilucidar una incapacidad permanente absoluta.

Los directores provinciales del INSS son los que dictan resolución expresa declarando el grado de incapacidad, a partir del cual se puede instar la revisión de la incapacidad por agravación o mejoría. Pero sí existen algunas enfermedades que suelen dar derecho a pensión por incapacidad permanente.

Alzheimer

Aneurisma

Artritis Reumatoide

Artritis Psoriásica

Artrosis

Cáncer

Cardiopatías

Colitis ulcerosa

Depresión

Demencia

Desprendimiento de la retina

Enfermedades hepáticas

Enfermedad de Crohn

EPOC

Esclerosis Múltiple

Espondilitis anquilosante

Espondilosis degenerativa

Esquizofrenia

Estenosis foraminal

Fibromialgia

Fibrilación auricular

Glaucoma

Hernia discal

Hipertensión pulmonar

Ictus

Insuficiencia renal crónica

Infarto agudo de miocardio

Lesión medular

Lumbalgia

Lupus

Migrañas

Neuropatía

Parkinson

Pancreatitis

Patologías de pies y manos

Síndrome de Ménière

Síndrome de Raynaud

Síndrome de Sjögren

Síndrome de Tourette

Síndrome del túnel carpiano

Síndrome subacromial

Trasplante de riñón

Trastorno bipolar

Trastorno de ansiedad

Trastorno de estrés postraumático

La cuantía de esta retribución puede variar en función de los diferentes grados de incapacidad permanente que existen y también de los requisitos exigidos para unos u otros, oscilando entre 484,61 y 1.448,80 euros al mes, según el Servicio de Información sobre Discapacidad