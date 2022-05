El negocio de Scalpers crece un 40% de enero a marzo y la línea femenina se dispara en ventas

Scalpers arranca el año con un espectacular crecimieto de su negocio, lo que le le ha llevado a elevar sus previsiones de facturación para el conjunto de 2022 a 160 millones de euros. De confirmarse esa cifra de ventas, supondría crece un 45% respecto a los 110 millones que facturó en 2021.

La compañía ha resaltado que este aumento de los ingresos irá acompañada por una mejora en su eficiencia y apalancamiento operativo, con lo que espera que su Ebitad para todo el ejercicio supere el 16% (unos 10 millones de euros), lo que supondría elevar esa tasa en un punto, ya que en 2021 fue del 15%.

La compañía sostuvo que la cifra de negocio aumentó más de un 40% en el primer trimestre de 2022 respecto al mismo periodo del año anterior, aunque no ofreció una cifra concreta de facturación entre enero y marzo,

Slcapers Woman se dispara

En erste crecimiento orgánico de las ventas destaca especialmente el comportamiento en la línea de Scalpers Woman, con un crecimiento en like for like (diferencia de ventas en el mismo trimestre de los dos ejercicios) superior al 50%, según explicó.

La línea femenida toma cada vez más importancia en el negocio de Scalpers, puessto que ya supone un 22% del total de ventas de la compañía y un 50% del negocio online.

El conjunto del negocio digital, que en 2021 ya creció mucho, pesa un 25% en el total de las ventas de la compañía.

Expansión internacional

Al hacer balance del primer trimestre del año, Scalpers también ha resaltado el intenso crecimiento en ventas internacionales de la compañía, que se sitúa en este primer trimestre superan el 200% respecto al mismo periodo del año anterior.

Los mercados donde el crecimiento está siendo más intensos son México, Chile y Portugal.

Durante la segunda mitad del ejercicio 2022, la compañía prevé realizar tres nuevas aperturasen México y Chile, con lo que terminará el año con más de 20 tiendas en la región de Latinoamérica.

Scalpers nació y creció como una marca dirigida a la moda masculina. En 2012 lanzó su primera colección para niiño.

La línea femenina se estrenó en 2018 y desde 2019 también se amplió a ropa para niñas.

Con un destacado crecimeinto, la marca se ha convertido en uno de los principales operadores de retail de moda españoles con gran reconocimiento internacional.

Actualmente, Scalpers emplea a más de 1.300 personas de forma directa; tiene presencia en 6 países; cuenta con una base de datos de más de 800.000 usuarios fidelizados; mueve cerca de trs millones de prendas al año; trabaja con RFID en todos sus productos, tiendas y fábricas fijando así las bases para una futura omnicanalidad.

Nuevo centro logístico

La firma de moda sevillana Scalpers está construyendo un nuevo centro logístico en Guillena en el que prevé invertir alrededor de tres millones de euros.

Las nuevas instalaciones logísticas se levantan en una parcela de 32.000 metros cuadrados del Polígono Industrial El Cerro.

La nave cuenta con unos 10.000 metros cuadrados, con la posibilidad de duplicar la superficie construida hasta llegar a los 20.000.