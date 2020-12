Las amas de casa tendrán una pensión mínima de 100, 68 euros al mes en 2021

Son muchas las mujeres y hombres que optar por dejar su carrera profesional para dedicarse al cuidado de sus hijos y las diferentes laborales del hogar, una decisión que será determinante a la hora de las pensiones mínimas. Más de tres millones de mujeres se encuentran en una situación en la que no han cotizado el número de años exigible y su vida laboral no ofrece las garantías para tener este tipo de ayudas.

Las personas que se dedican al ámbito del hogar deben saber que no cotizan en a la Seguridad Social por lo que el Servicio Público de Empleo no les da el derecho a poder beneficiarse de este tipo de prestaciones contributivas. Aún así, existen otro tipo de variantes a las que sí pueden acogerse llegado el momento de la jubilación. Las amas de casa que reúnanlos los requisitos exigidos, podrán solicitar una pensión no contributiva de jubilación. Este tipo de ayudas están destinadas a satisfacer las necesidades más básicas y poder optar a los recursos básicos para aquellas personas que no lleguen al mínimo exigido de cotización. En concreto, son 100,68 euros al mes.

¿Cuáles son los requisitos que se deben cumplir?

Para poder optar a una pensión no contributiva de jubilación, hay que cumplir los siguientes requisitos:

Tener una edad de 65 años , ser español o haber residido en España durante, mínimo, 10 años .

, ser o haber residido en España durante, mínimo, . El nivel de renta debe estar por debajo del establecido por el Gobierno, 5.538,40 euros anuales.

debe estar por debajo del establecido por el Gobierno, 5.538,40 euros anuales. En caso de invalidez, es necesario tener entre 18 y 65 años, llevar como mínimo cinco años residiendo en territorio español y que la discapacidad sea igual o superior al 65%.

Se prevé que para el próximo año se lleve a cabo una subida del 0,9% de todas las pensiones. En relación a la no contributiva de jubilación, tendrían un importe máximo anual de 5.588,24 euros. Es decir, una máxima de 402,72 euros y mínima en 100,68.

Otra de las cuestiones a tener en cuenta será si se comparte domicilio o no. En este sentido, variará los máximos permitidos en:

Hogares de dos personas. 9.425 euros

9.425 euros Hogares de tres personas. 13.292,16 euros

13.292,16 euros Hogares de cuatro personas. 17.169,04 euros

Si resulta que, entre los parientes, son padres o hijos de los solicitantes, también variará la cantidad: