La jubilación en el futuro necesitará de un plan B, de un plan de pensiones.

Nuestra realidad ha cambiado drásticamente debido a la pandemia del coronavirus. Sin embargo, hay ciertos cambios sociales y demográficos que ya se venían sucediendo desde antes de la aparición de la Covid-19, como es el aumento de la esperanza de vida, la incorporación cada vez más tarde al mercado laboral y la disminución de los nacimientos y que inciden de forma directa en nuestro futuro, en nuestra economía.

Ante esta situación, ya se este reformando el sistema público de pensiones y que surja entre la ciudadanía la preocupación por la jubilación. Para hablar sobre la jubilación y los planes de pensiones, el Grupo Joly y CaixaBank realizaron el lunes un encuentro digital en el que Alba Gaspar, responsable del Departamento de Formación Canal BancaSeguros de VidaCaixa, respondió a las preguntas de los lectores que recogió el director del Diario de Jerez, Rafael Navas.

–Comenzando por lo más básico, ¿qué es y para qué sirve un plan de pensiones?

–Un plan de pensiones es un producto de ahorro destinado principalmente para la jubilación, para tener el retiro que queremos. Se trata de una herramienta que nos permite llegar a este objetivo de ahorro gracias a sus ventajas fiscales.

–¿Por qué es necesario un plan de pensiones?

–Nuestro sistema público de pensiones hoy en día, está fundamentado en un sistema de reparto, es decir, los cotizantes los que están trabajando ahora son los que están pagando las prestaciones, entre ellas las jubilaciones. Los expertos nos indican que la pirámide poblacional se está invirtiendo: la esperanza de vida es más alta (se vive de 20 a 25 años durante el periodo de jubilación), cada vez hay menos nacimientos y nos incorporamos más tarde al mundo laboral. Con lo que el sistema de pensiones a día de hoy necesita de reformas para que sea sostenible: por ejemplo, la edad de jubilación ya es a los 67 años, para cobrar el cien por cien hay que cotizar más años y el cálculo ya no se hace solo con lo percibido en los últimos 15 años. Son reformas para cambiar sistema público de pensiones pero con todo ello, dentro de unos años, uno de cada tres españoles estarán en edad de jubilarse y habrá menos cotizantes por pensionistas. Al final, el plan de pensiones es porque necesitamos un plan B, un complemento de ahorro.

–¿A qué edad conviene hacer un plan de pensiones?

–Cuanto antes mejor. A partir de los 18 años ya se puede y los expertos indican que cuanto antes comencemos ahorrar más fácil será, es menos esfuerzo porque se puede empezar con cuantías más pequeñas, y además, por lo que yo llamo el efecto bola de nieve. Es decir, si aportas pronto ese dinero se reinvierte y hace efecto de bola de nieve y al final, obtienes más rendimiento que si lo dejamos para hacernos el plan de pensiones en el último momento.

–¿Cuáles son las ventajas de los planes de pensiones?

–La fiscalidad es una de las ventajas. Cuesta de entender que cuando me jubile tendré que pagar... Los planes de pensiones tienen optimización muy buena porque son desgravables. En los planes se produce un “un diferimiento fiscal”: cuando aporto al plan de pensiones, estando en activo, desgrava y será cuando lo cobre cuando tributaré por ello. Normalmente cuando lo cobre el tipo impositivo será menor ya que posiblemente sólo tendré que tributar como rendimientos del trabajo por la pensión pública y el plan de pensiones. La siguiente ventaja, las formas de cobro: de una sola vez, periódicamente, mixto... y, por otra parte, los planes de pensiones ahora son más líquidos que antes. A partir de 2025 podremos disponer de lo que aportemos al plan con antigüedad de diez años. Al final, todo lo aportado no deja de canalizarase a través de fondos de inversión. El dinero si no lo tocas pierde valor.

–¿Cuánto se puede aportar, hay límites?

–Hay distintos planes de pensiones; el de empleo, donde el promotor o la empresa aporta a los trabajadores esas aportaciones y los planes individuales, donde nosotros contratamos y aportamos el dinero para la jubilación. A día de hoy, en todos los planes podemos de máximo aportar 8.000 euros. En 2020, si la empresa aporta 4.000 euros yo, si tengo un plan individual, solo podría dar otros 4.000 euros. A partir 2021, con la reforma de los planes que se va a aprobar a través Presupuestos Generales del Estado, solo podremos aportar 2.000 euros en individual y si son de empresas, ellas sí podrán aportar 8.000 euros. Si alguien se plantea aportar a planes que tenga en cuenta esto. Además, hay personas que su cónyuge no trabaja o tiene rendimientos bajos, entonces se puede aportar al cónyuge hasta 2.500 euros en su plan y desgravarse, hasta ahora. El año porque viene serán 1.000 euros.

–Tipo de aportaciones, quiénes pueden hacerlas...

– Se puede aportar de varias formas: una vez al año, cada mes..., al final, son un producto privado y se puede aportar como se quiera pero a nivel de planificación, yo recomiendo aportaciones periódicas o mensuales porque no dejan todo el esfuerzo para el final y lo incorporas como un gasto más en tu día a día. Es una inversión, no un gasto. Además, con las aportaciones periódicas se minimiza el riesgo de tus inversiones.

–¿Cuándo se puede cobrar el plan, cómo se rescata y se cobra?

–Es importante decir que los planes de pensiones son un gran producto para la jubilación pero que también se pueden rescatar por otros motivos de necesidad: por fallecimiento, por desempleo, dependencia, dependencia severa, diferentes grados de invalidez, total, absoluta, gran invalidez, enfermedad grave... Además, este año, cuando comenzó el estado de alarma por la Covid-19, el Estado permitió de forma excepcional rescatarlos a persona en situación de ERTE, cese de negocio o merma de ingresos. Esta medida finalizó en septiembre.

Dentro de unos años, uno de cada tres españoles estará en edad de jubilarse

–¿Qué gastos tiene un plan de pensiones?

–Como se deposita a buen recaudo y hay una gestora que gestiona nuestras inversiones, tiene que haber un coste, pero las personas tienen que estar tranquilas porque estos costes están limitados por ley. Ni la depositaria ni la gestora puede saltarse los límites y son completamente transparentes.

–Habitualmente recibimos mensajes de otras entidades para cambiar nuestro plan de pensiones. ¿Se puede traspasar, qué consejos a tener en cuenta?

–Saber a qué plan de pensiones nos vamos a movilizar. Es muy importante saber en qué etapa nos encontramos dependiendo de nuestra edad, trabajo, etc. y no consolidar pérdidas en el momento que nos movilicemos. Es lega y los plazos están determinados por ley. No hay que pagar a Hacienda si nos cambiamos de entidad.

–¿Cómo invierte VidaCaixa los planes de pensiones?

–VidaCaixa tiene gran variedad de planes de pensiones con distintas tipologías de inversión, aunque todas las entidades tienen un gran abanico. Pero en VidaCaixa estamos muy orgullosos de nuestras políticas de inversión ya que el 100% de nuestros planes siguen criterios de Inversión Socialmente Responsable, es decir, tienen en cuentas aspectos medio ambientales, sociales y de buen gobierno. Como dato, tenemos la máxima calificación en Principios de Inversión Responsable de las Naciones Unidas. Hay que dejar el mejor mundo posible para los que vienen.

–¿Tiene sentido seguir aportando dinero tras la jubilación?

–Si la persona se ha jubilado y ya lo está cobrando, todo lo que aporte a su propio plan no las podrá cobrar para la jubilación, solo por fallecimiento o dependencia severa.

La mejor opción es la aportación periódica o mensual, ayuda a la planificación

–¿Que son planes ciclo de vida?

–Soy fan de estos planes que están en la mayor parte de entidades a día de hoy. Son aquellos que siguen una hoja de ruta preestablecida, como un avión. Dependiendo del horizonte temporal que tengamos al contratar, ese plan empieza con porcentajes fijos o variables que se van adecuado a media que nos acercamos al horizonte, así se optimiza las inversiones atendiendo al momento en el que nos encontramos. Muy buen plan para aquellas que decidan olvidarse de la gestión y legarlo a los expertos de cada entidad.

–Si un titular de un plan individual fallece, ¿qué opciones de cobro tienen los beneficiarios?

–Cada plan de pensiones tiene su propio reglamento donde se estipula las formas de cobro y los beneficiarios. Sí que hay que tener en cuenta que las aportaciones realizadas antes de 2007 tienen derecho a una reducción fiscal del 40% si se rescata el plan de pensiones en forma de capital. Desde fallecimiento, los beneficiarios podrán aplicarse el 40% de reducción en el año del fallecimiento o en los dos siguientes si rescata en forma de capital.

–¿Es mejor invertir solo en el planes de pensiones o diversificar en otros productos?

–El dinero que estoy ahorrando a efectos fiscales si lo diversifico hará que mis tipos marginales no aumenten siempre de la base imponible general y diversifiquemos a la base imponible del ahorro. Si diversifico mis soluciones de ahorro para el futuro me permitirá que si surge un imprevisto tenga más margen de maniobra. Hay que diversificar en todo.

Las aportaciones al plan de pensiones hechas antes de 2007 desgravan un 40%

–Si alguien no sabe si cotizará lo suficiente para cobrar la pensión y decide hacerse un plan de pensiones, ¿qué opción es la mejor?

– Si va a cotizar poco o la pensión que le quedará es pequeña y lo sabe, el ahorrar de forma periódica y cuanto antes es muy buena forma de planificar para el futuro. Dependiendo de nuestra situación puede haber también otros productos, pero como solución de ahorro, el plan de pensión es buena opción aunque solo hay ciertos momentos para su disposición.