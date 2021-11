El asesoramiento, una inversión segura de cara al futuro

Se dice que para invertir hay que desprenderse de los temores, unos temores que se han acrecentado en el último año debido a la crisis sanitaria provocada por el coronavirus. Aun así, las grandes oportunidades nacen en los peores momentos. Por ello, Sabadell Urquijo Banca Privada celebró en el día de ayer una jornada titulada Perspectiva de Inversión 2022. El encuentro, celebrado en el mítico hotel sevillano Alfonso XIII, contó con la participación de Federico Servetto, Director de Estrategia de Clientes de Banco Sabadell; Jaime Hoyos, Director de Sabadell Urquijo Gestión; y José Antonio Pérez Roger, Director de Inversiones deSabadell Asset Management, una compañía de Amundi.

Tras las palabras de María Carrasco Vergara, Directora de Banca Privada Territorial Sur, que afirmó que “hay que ser muy selectivos con las inversiones que se vayan a realizar, por lo que el asesoramiento cobra todavía más importancia en estos tiempos donde el Covid-19 ya no es el foco principal”, Federico Servetto llevó a cabo una exposición en la que trató diversos temas de interés y actualidad sobre los mercados financieros y las inversiones. Por un lado, Servetto destacó que nos adentramos en un año donde será vital “ser selectivos”. En estos tiempos han existido activos muy positivos y otros, como la renta fija, que “han tenido un peor comportamiento, una tónica que se prevé seguirá en este 2022”.

En cuanto al contexto y aunque el coronavirus sigue muy presente, éste ha pasado a un segundo plano gracias a elementos tan importantes como “las vacunas y la disminución de decesos y presión sanitaria”. Esta pérdida de protagonismo del virus también se ha visto reflejada en los mercados financieros, haciendo que la “recuperación tome velocidad de crucero y se atisben crecimientos económicos sólidos y fuertes”. Ahora bien, aparece un nuevo elemento como la inflación que, según Federico Servetto, “tiene expectativas de que los niveles que tenemos ahora mismo se vayan normalizando con el paso del tiempo y se acerquen a los objetivos de los bancos centrales y que giran en torno al 2%”. En definitiva, nos enfrentamos a un escenario en el que “vamos a tener más crecimiento y más inflación que la tendencia marcada en años anteriores y, por lo general, este contexto es favorable para los mercados financieros”.

La recuperación de la que habla Federico Servetto ha estado ligada a la ayuda que han prestado los bancos centrales y los gobiernos, una ayuda que “se irá reduciendo porque debemos comenzar a ir solos, llevando a cabo políticas menos expansivas y de manera gradual, evitando errores y tensiones”. En este nuevo marco, la visión de los mercados refleja que “los activos de riesgo se van a ver beneficiados porque son los únicos que nos aportan rentabilidades en un contexto de tipos de interés que están en 0 o negativos. Además, la idea fundamental es que vamos a tener retornos atractivos, aunque más bajos que los de 2021 y, tal vez, algo más volátiles y no tan lineales”. No debemos olvidar que este nuevo contexto “tiene riesgos” referidos a la propia inflación, inestabilidad financiera, complicaciones en la cadena de suministros o posibles nuevas variantes del virus”.

Para finalizar, el Director de Estrategia de Clientes de Banco Sabadell aseguró que “hay grandes oportunidades de inversión relacionadas con la sostenibilidad, la renta variable, las mega tendencias actuales y activos reales como el inmobiliario o las infraestructuras”.

Un escenario favorable

Tras las aclaraciones y especificaciones de Federico Servetto, se llevó a cabo un debate moderado por Elena Cortina Urdampilleta, Responsable de Producto de Banca Privada y Fondos de Inversión. En él, los expertos en la materia dieron su punto de vista en torno al escenario favorable para las inversiones y sus posibles riesgos, el papel que juega Europa y Asia o la situación actual de España. Para comenzar su exposición, José Antonio Pérez Roger aseguró que China “es una inversión estratégica que debe estar en las carteras porque la visión es muy positiva”. Por su parte, Jaime Hoyos afirmó que “se están empezando a retomar posiciones, sobre todo en emergentes”.

En el apartado de riesgos, Federico Servetto aseguró que aunque los riesgos existen “son limitados y la inflación, en parte buscada, no tendrá descontrol”. Para José Antonio Pérez nos dirigimos hacia “un crecimiento potencial, en un régimen distinto en el que tendremos inflaciones más altas pero con necesidad de crecimiento en lo que será un contexto positivo para ello”. Para cerrar este tema, Jaime Hoyos comentó que “para ganar hay que arriesgarse, sea cual sea el perfil”.

¿Dónde invertir? fue una de las preguntas que más expectación causó entre los asistentes. Para José Antonio Pérez Roger “no se puede no estar en renta variable”. Ahora bien, “hay que ser selectivos y apostar por compañías de calidad”. Además, la mejoría general de la situación hace que sea un momento ideal para “reconstruir posiciones”. En relación a este punto, Jaime Hoyos cree que “hay que apostar por empresas que mejoren de manera permanente en estructuras, aquellas que no dependan del momento económico, no como las cíclicas. Aun así, lo ideal es mantenerse en ambas para tener una mayor diversificación”. Federico Servetto cerró esta cuestión afirmando que “La renta fija no nos va a aportar valor, hay que pasar a activos alternativos y reales. Además, hay que prestar atención a las tipologías de empresas y centrarse en los mercados más atractivos, mercados en los que Europa aún tiene mucho margen de mejora”.

Para cerrar esta jornada se quiso dar una visión de España que aunque no cuenta con mucha representación, sí tiene empresas medianas y pequeñas a tener en cuenta en unos sectores que, aunque rezagados, “son una oportunidad de cara al futuro”, comentó Servetto.