El candidato de EH Bildu dice que ETA fue un "grupo armado" y elude definirla como terrorista

El candidato de EH Bildu a lehendakari, Pello Otxandiano, ha afirmado que ETA fue un "grupo armado" y que depende de los "diferentes puntos de vista" considerarlo o no terrorista, término que no usó para referirse a ETA.En una entrevista anoche en la cadena SER, Otxandiano aseguró que definir a ETA como grupo terrorista "no es la cuestión fundamental" y preguntó: "¿Qué es terrorismo hoy en día?, ¿Lo de Israel en Palestina es terrorismo?".El candidato de la coalición abertzale señaló que "hay diferentes puntos de vista sobre el GAL, las torturas por las fuerzas de seguridad, ETA" y se "puede discutir qué es terrorismo o no, pero lo más importante es diagnosticar cómo se superan los conflictos políticos y hay que poner en valor la aportación de la izquierda independentista para sacar la violencia de ETA de la ecuación"."ETA no existe, afortunadamente, estamos mucho mejor como país y se puede construir un futuro más compartido y una memoria de forma plural. La sociedad vasca está muy por delante (de ese debate) y lo ha superado", ha añadido.En la misma emisora le ha replicado horas después el secretario general del PSE-EE y candidato a lehendakari, Eneko Andueza, que ha considerado que "ETA fue una banda terrorista y el señor Otxandiano demuestra que es un absoluto cobarde".