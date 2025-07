¿El concurso de Abengoa fortuito o culpable? El juez decide en noviembre

Sevilla/El concurso de acreedores de Abengoa SA, la histórica multinacional sevillana, todavía no ha sido calificado. La decisión la tomará la Sección Tercera del Tribunal de Instancia Mercantil de Sevilla en una vista que se celebrará el próximo mes de noviembre.

En el juicio el juez escuchará a la los acreedores y la adminsitracioón consursal, y posteriormente deberá dictar una resolusión para declarar si el concurso de acreedores de Abengoa fue fortuito o culpable.

La administración concursal, EY Abobados, pedirá que el concurso se declara fortuito. Mientras que un acreedor The Saudi British Bank (SABB) pide que se declara culpable. También ha instado la declaración de culpabilidad en la sección VI del concurso la sociedad que aglutina a la mayoría de los fundadores de Abengoa, Inversión Corporativa (IC), que hizo esta petición en marzo de 2023. El juez aún no se ha pronunciado si IC puede ser parte, ya que es accionista y no acreedor, y tendrá que decidirlo en la propia vista.

La petición de concurso culpable se formular por parte del banco acreedor contra dos consejos de adminsitración, el que presidió Gonzalo Urquijo Fernández de Araoz –integrado además por Manuel Castro Aladro, José Luis del Valle Doblado, José Wahnon Levy, Ramón Sotomayor Jáuregui y Pilar Cavero Mestre– (fue miembro Josep Piqué Camps, ya fallecido) y el que le sucedió en la administración de la compañía y declaró del concurso, presidido por Juan Pablo López-Bravo Velasco e integrado por Margarida de la Riva Smith.

