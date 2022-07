El futuro es hoy, así disfrutamos del deporte gracias al 5G

El entretenimiento, su forma de verlo y producirlo evoluciona a pasos agigantados, ya no consumimos de la misma forma, no tenemos los mismos tiempos e incluso cambian los lugares donde nos sentamos a disfrutarlo.

Las tecnologías más avanzadas también se aplican a un ámbito como es el ocio, el deporte y, en este caso concreto, a su manera de retransmitirlo. Telefónica, el 5G y LaLiga Tech, encargada de la infraestructura tecnológica de LaLiga, incorporan soluciones para que la industria global del deporte y el entretenimiento ofrezca los mejores servicios al espectador, una experiencia 360, en cualquier lugar o en cualquier momento

Un nuevo modelo de entretenimiento, gracias al 5G

Competición deportiva se une al desarrollo tecnológico para brindar una perspectiva única, un producto que ejemplifica a la perfección todo lo bueno que puede salir de esta unión, y que mejora las áreas de participación, experiencia de los fans, los contenidos y gestión de la competición.

LaLiga Tech aplica la tecnología 5G de Telefónica en el sector audiovisual y de entretenimiento, de esta forma, los Clubes y aficionados de todo el mundo mejoran su experiencia.

En los estadios, desde el acceso con el ticket en el móvil a nuevas funciones que se plantean: el 5G supone una ventaja a la hora de consumir diferentes servicios y aplicaciones para los usuarios.

Abonos a un click, recibir notificaciones y ofertas, realizar compras desde el dispositivo, consultar estadísticas del juego en tiempo real o acceder a contenido exclusivo, todo esto sin impedir que lo hagan de forma simultánea decenas de miles de personas, una de las ventajas que el 5G ofrece es que numerosos dispositivos se conecten a la vez.

Realidad Aumentada y Realidad Virtual suman vivencias interactivas, implementación de grafismos en 3D donde antes se empleaban 2D y de tecnología que permite aportar datos y estadísticas de los jugadores en tiempo real; la tendencia en el lanzamiento de faltas o desde el punto de penalti.

Retransmisiones que superan la realidad

Con contenidos audiovisuales de mayor resolución para crear experiencias de tipo inmersivo, control de sensores y cámaras durante eventos en vivo, o posicionamiento de minicámaras robotizadas en los túneles de los vestuarios.

Si hablamos de cómo beneficia la implementación del 5G en el entretenimiento y deporte debemos hacer referencia a las primeras experiencias de producción remota con aplicación del 5G en la retransmisión de eventos deportivos, en la realización automática y telecontrol de cámaras de TV, dando cobertura en directo y analítica de video de forma más eficiente. La analítica de datos a través de IA, en tiempo real en el edge computing permite disponer de información clave de cara a la mejora del rendimiento de los jugadores.

Por último, otro de los grandes ámbitos donde el 5G abre un abanico de posibilidades, más allá de la menor latencia que significa mejor respuesta, algo clave cuando hablamos de competición al máximo nivel (unas milésimas de segundo pueden, en la élite de los esports, marcar la diferencia) es la utilización de periféricos inalámbricos y aparatos de Realidad Virtual o Realidad Aumentada.

Los drones 5G, de los eventos deportivos a su proliferación en otras áreas

La retransmisión en directo de eventos deportivos vive un punto de inflexión con los drones, una era de realidad aumentada. La nueva generación de redes móviles lleva a los vehículos aéreos no tripulados a un siguiente nivel, gracias a la cantidad de beneficios que ofrece como el envío de vídeo en 4K en tiempo real.

Ya lo pudimos comprobar en el Estadio Abanca-Riazor de A Coruña, que contó con el despliegue 5G más completo de Europa, o con el Acciona Open de España, que fue el primer torneo de golf profesional de Europa en usar tecnología 5G y Edge Computing para sus comunicaciones y retrasmisiones televisivas.

Planos aéreos en directo, señal multicámara o repetición 360º, entre otras funcionalidades, como la del dron “acrobático” que capta recursos en días que no son de partido, grabando cualquier rincón del estadio, túneles de vestuarios o estructura exterior, para añadirlas a la retransmisión, pudiendo alcanzar los 180 km/h en 1 segundo, más aceleración que un Fórmula 1 o una Moto GP.

Los drones son dispositivos que abren un sinfín de posibilidades, una industria con tanto público como la del entretenimiento ayuda a afianzarlos como herramienta de confianza para otros ámbitos, convirtiéndose en un recurso que las empresas usan cada vez más.

Desde la seguridad perimetral o detección de infracciones, inspecciones de terreno, territorios, campos agrícolas, grabación en eventos, spots, documentales para entorno media y publicidad, o control de obras, entre otras muchas formas de uso, los drones se consolidan como un elemento de valor, especialmente combinados con el 5G.

Y como señala David Cos de Telefónica Empresas” es precisamente ahora, tres años después de utilizar por primera vez el 5G en un entorno empresarial cuando hemos entendido muy bien las necesidades de los clientes, gestionando a la vez sus expectativas con ella para que pueda ser una realidad de Mercado”. Una realidad cada vez más cercana, ya que desde el año pasado el 5G es accesible a más del 80% de la población. Y en poco tiempo pasaremos de la versión actual de un 5G NSA (Non Stand Alone) al 5G SA (Stand Alone), donde ya estarán habilitadas muchas más capacidades. Como, por ejemplo, el slicing, que permite reservar un espectro y capacidades de la red para que los clientes disfruten de servicios diferentes, lo que da lugar a una gran variedad de experiencias. Y permite ofrecer una forma diferente de vivir los eventos deportivos a los espectadores según sus gustos. Pudiendo así disfrutar de ‘una experiencia inmersiva’ o ver sólo al jugador que más le guste.

Además, los Unmanned Aerial Vehicle (UAV) o vehículos aéreos no tripulados tienen cada vez más presencia en nuestro espacio. Un uso que está creciendo con el 5G. De hecho, añade David Cos, “en Telefónica ya hemos hecho numerosas pruebas de concepto con estos activos voladores para aprovechar la regulación del espacio aéreo que tendrá lugar en los próximos años. Por lo que estas plataformas de orquestación y regulación del tráfico unido a las capacidades de una red como el 5G harán que los servicios con drones experimenten una auténtica revolución”.

Ello hará que haya varios sectores que por su casuística hagan un mayor uso de ellos, como es el caso del sector de transporte o logística; el agrícola; el de los cuerpos de emergencias y seguridad y otros en los que sea necesario contar con agentes que inspeccionen las instalaciones, como por ejemplo ocurre en el de utilities, el del petróleo y el gas. En estos casos, las capacidades que proporcionará el 5G hará que haya un mayor control, seguridad, y transmisión de información en tiempo real mejorando su funcionamiento y ampliando sus funcionalidades, concluye Juan Cos.

Drones y 5G: Cielos conectados

El pasado 21 de abril Telefónica reunía en Madrid a algunos de los mayores expertos en tecnología 5G con la idea de conocer su potencial por medio de ejemplos innovadores que ya se están aplicando en los espectáculos deportivos. Aquí puedes ver la mesa redonda con Miguel Ángel Leal, director general de Laliga Tech.

Es posible obtener una propuesta específica en cuanto a la instauración de los drones como herramientas útiles en las empresas, y es que son muchas las posibilidades - antes impensables - las que habilita la alta tecnología aplicada en las empresas.

Partiendo de cada caso específico, Telefónica sabrá qué opción es más viable: desde drones para volar en interiores, que soportan cargas pesadas o que pueden volar largas distancias a gran velocidad, a otros que integran cámaras en alta definición, sensores de gases o de temperatura. Y que nunca dejan de lado una conectividad óptima, con el ancho de banda del 5G para que la retransmisión de datos en tiempo real no mengue su calidad.

Desde hace más de tres años, la compañía trabaja en la aplicación del 5G en entornos empresariales e instalaciones de diversos clientes, ya van más de 80 casos en diferentes sectores como la movilidad conectada, industria y Logística, TV y espectáculos, Turismo y Ocio, Retail, Banca, utilities, educación, salud, Agrotech o Smart Cities.

Tecnología que se aplican en diferentes ámbitos de forma personalizada y que ofrecen soluciones prácticas que agilizan múltiples procesos, como por ejemplo, la solución presentada en Barcelona en marzo de este año con drones para el mantenimiento predictivo de las redes eléctricas.