Guía para hacer la Declaración de la Renta 2023

La Declaración de la Renta se trata de una obligación fiscal que cumplen todos los contribuyentes que hayan obtenido ingresos durante el año anterior. La Declaración de la Renta en nuestro país suele hacerse en el mes de abril, extendiéndose hasta el mes de junio. En el artículo de hoy, te vamos a dar una guía de cómo hacer la Declaración de la Renta este 2023.

¿Quiénes deben hacer la Declaración de la Renta?

Para saber si tienes que hacer la Declaración de la Renta, es importante tener en cuenta varios factores, como los ingresos que has obtenido durante el año fiscal. Si solo has tenido un pagador y tus ingresos laborales superan los 22.000 euros, deberás presentar la declaración. Si tienes varios pagadores y la suma de lo recibido más allá del principal supera los 1.500 euros anuales, el límite será de 14.000 euros.

En caso de que tengas otros tipos de ingresos, como rendimientos de capital mobiliario o ganancias patrimoniales, tendrás que hacer la declaración si has obtenido 1.600 euros o más. También tendrás que presentar la declaración si has recibido rentas inmobiliarias imputadas, subvenciones para adquirir viviendas de protección oficial, beneficios por comprar Letras del Tesoro, o si has obtenido el Ingreso Mínimo Vital.

En caso de incumplimiento (no hacer la Declaración de la Renta) podrán imponerte sanciones o multas.

¿Cuándo empieza la campaña de la Declaración de la Renta?

Para este año 2023, ya se saben las fechas clave. A partir del 15 de marzo podremos consultar y rectificar datos fiscales; desde el 11 de abril hasta el 30 de junio podremos realizar la Declaración de la Renta por internet; a partir del 5 de mayo y hasta el 30 de junio de 2023 podremos hacer la Declaración de la Renta por teléfono; desde el 1 de junio, hasta el 30 de junio, podremos hacer la Declaración de la Renta de manera presencial.

Para solicitar una cita previa para hacer la Declaración de la Renta podremos hacerlo a partir del 3 de mayo hasta el 29 de junio para solicitar la Declaración de la Renta por teléfono, llamando a los siguientes números:

915 357 326

901 121 224

915 530 071

901 223 344

Por otro lado, si lo que queremos es pedir cita previa para hacer la Declaración de la Renta de manera presencial, podremos hacerlo a partir del 25 de mayo y hasta el 29 de junio de 2023, llamando a los siguientes números:

915 357 326

901 121 224

915 530 071

901 223 344

Para hacer la Declaración de la Renta por internet necesitaremos un certificado digital que nos permita identificarnos en línea. El certificado digital no es inmediato, tardan un tiempo en llegar. Para obtener un certificado digital de la FNMT, que es uno de los más comunes, deberemos descargar una aplicación que nos permite solicitarlo, la cual encontrarás aquí.

Una vez la hayamos descargado e instalado, deberemos ir a la web de la Sede Electrónica de la FNMT y en la sección de Certificados, pulsar sobre la opción de certificado de Persona física.

Ahora nos dirigiremos a la columna izquierda y pulsaremos en Obtener Certificado Software. Pulsaremos sobre cualquier opción para iniciar la solicitud. En la pantalla que se abrirá deberemos rellenar una serie de datos personales (DNI, correo electrónico, apellidos, etc). Cuando hayamos finalizado aceptaremos las condiciones de expedición y pulsaremos Enviar.

Una vez hayamos enviado la solicitud la página nos pedirá establecer una contraseña establecer una contraseña de seguridad que proteja nuestras claves. La contraseña la pedirán tras pasar el registro y más tarde para descargar el certificado.

Automáticamente recibiremos un correo electrónico con un número de solicitud que deberemos llevar, junto nuestro DNI, a una oficina autorizada para terminar de completar el proceso de identificación. Cuando hayamos completado este proceso y nuestra identidad haya sido verificada, podremos descargar nuestro certificado digital (utilizando la contraseña que hemos establecido anteriormente) para, de esta manera, presentar la Declaración de la Renta por internet. De igual manera también se nos es permitido usar el DNI electrónico en lugar del certificado digital.Antes de hacer nuestra Declaración de la Renta, es importante consultar nuestros datos fiscales para ver si hay algún error y corregirlo.