Juan Cubo, nuevo presidente de la patronal andaluza de viviendas turísticas

La Asociación de Profesionales de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía (AvvaPro) ha ratificado, en una asamblea general extraordinaria celebrada este miércoles, a Juan Cubo como su nuevo presidente. Releva en el cargo a Carlos Pérez-Lanzac, que ha ocupado el puesto en los últimos ocho años, desde su fundación. Hasta ahora, Cubo ejercía la vicepresidencia, cargo que recae en el nuevo organigrama en Paloma Amat, que ejerce en Granada. Por la provincia de Sevilla, Nacho Chaves ocupará la vicepresidencia segunda.

En este sentido, la patronal ha renovado también los estatutos para ampliar la junta directiva y para contar con un representante en cada una de las ocho provincias andaluzas. La medida se ha materializado debido a una "necesidad impuesta por el crecimiento del sector y de la propia asociación", argumentan desde la AvvaPro. La patronal representa, a través de sus miembros, a 21.000 alojamientos turísticos y 100.800 plazas vacacionales en la región.

Entre las primeras reclamaciones del nuevo presidente, está la de que los gobierno establezcan un "marco jurídico estable". Las últimas décadas han supuesto toda una revolución normativa. Sin ir más lejos, en el último año se han aprobado nuevas normas y requisitos desde el plano europeo hasta el municipal, pasando por el regional y el estatal. Todo ello nos hace concluir que va a ser muy difícil discriminar qué medida ha sido certera en sus objetivos y en su aplicación”, explicó Cubo tras el nombramiento.

Profesionalizar el sector

Por ello, aboga por "un periodo de calma" legislativa que "permita similar toda la nueva regulación y determinar qué políticas públicas han equilibrado mejor el impulso económico". Su mandato, según la propia patronal, va a tener un caracter "continuista" y entre los objetivos se encuentra el de seguir "caminando en la senda de la profesionalización del sector". Este es un sector muy atomizado y fomentar su concentración en aras de la calidad y el bienestar es un reto que merece la pena afrontar”, prosiguió Cubo.

Declaraciones que el propio presidente matizó a continuación. Aseguró que no va a obviar al pequeño propietario que quiera gestionar su vivienda en régimen de autoempleo, “pero sí debemos repensar un modelo en el que se puedan prestar servicios del calibre en estos casos sin que eso conlleve su dedicación principal”. Del mismo modo, Cubo ha reivindicado la importancia en la economía regional de la actividad que representa en la economía regional.

"Somos un sector que crea empleo, que genera riqueza y que la distribuye en más manos que otras modalidades alojativas. No somos responsables de la crisis de vivienda pero sí de la rehabilitación urbana de las ciudades, de que miles de familias puedan comer, de que miles de comercios de proximidad puedan seguir creciendo y no desaparecer ante las plataformas online y grandes superficies", manifestó.

Los expertos coinciden

Y los expertos coinciden con esta tesis. "La vivienda vacacional es el efecto, no la causa", afirmó el decano del Colegio de Economistas de Málaga durante la presentación del Barómetro Económico de la provincia correspondiente al segundo trimestre. Manuel Méndez entiende que "hay una percepción de que el dueño de una propiedad no se siente protegido" y ante tal situación opta por la opción vacacional.

Una elección que, en consideración del propio Méndez, ni siquiera puede llegar a ser más rentable: "En una vivienda entregas las llaves y más o menos te olvidas, un piso turístico hay que mantenerlo", explica Méndez, quien insiste en que la cirugía debe ir enfocada a satisfacer la demanda y, si no, "no hacemos nada". Según la institución, el problema de la vivienda responde a una escasez de oferta ante la alta demanda en la que no influyen de forma determinante este tipo de alojamientos