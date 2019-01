El mapa de los mercadillos andaluces

Quizás no sea ningún motor de la economía, ni un sector puntero o en plena efervescencia, pero es el medio de vida de miles de personas, 51.000 en toda Andalucía según las estadísticas oficiales y además, igual que otras actividades como las agrícolas, tiene incidencia en todo el territorio.

Los 42.000 puestos de venta del comercio ambulante que recorren la región están apostados en el 90% de los municipios, facturan entre todos más de 2.000 millones de euros y mantienen una tradición que se transmite de generación en generación y que ha sobrevivido, con más o menos dificultades, a todo, desde a la explosión de los grandes centros comerciales a la venta por internet.

Para dar visibilidad a esta actividad, el Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio ha lanzado una aplicación para móvil, Mercadillos del Sur, disponible para todos los dispositivos, en la que se recogen los 900 mercadillos que hay en Andalucía, con información básica como la localización exacta -a través de un geolocalizador-, el día de celebración, el horario y los servicios disponibles. También se ofrece información complementaria sobre el municipio en cuestión y vídeos turísticos promocionales.

Según señala Estrella Freire, secretaria general del Consejo, se trata de un servicio para mucha gente que va al mercadillo algunos días de la semana, y a la que le gusta el contacto con el comerciante y el carácter de punto de encuentro que supone para el pueblo el día de celebración del mercadillo. "Además, a estos enclaves van miles de turistas; para ellos, esta es una forma de conocer el lugar y de acceder a productos típicos y fruta y verdura de calidad", añade Freire.

Las cámaras han ejecutado un plan de formación que enseña desde contabilidad al manejo básico de un ordenador

El Consejo Andaluz de Cámaras no ha limitado su apoyo al sector a la aplicación. En el marco del Plan de Actuación del Comercio Ambulante que impulsa la Consejería de Empleo, ha ejecutado un plan de formación en un sector con muchas carencias, donde hay gente sin una formación básica que, entre otras cosas, no ha visto en su vida un ordenador. "Es un negocio muy familiar, que se transmite de generación en generación y que no evoluciona. Van a lo que conocen", señala Freire, que matiza que pese a esto "cada vez hay más gente joven con otro tipo de propuestas, más motivados".

La formación se ha desarrollado tanto en la vertiente 'on line' como presencial, con cursos de tres días en los que se ha incidido tanto en la tecnología -desde el manejo básico de un ordenador hasta las redes sociales-, el márketing y lo que se ha llamado el escaparatismo (cómo llamar la atención con la disposición de la tienda), con píldoras informativas sobre temas como la contabilidad básica o la prevención de riesgos laborales.

Las cámaras también han elaborado un manual de buenas prácticas -editado en varios idiomas porque hay muchos vendedores que son extranjeros- en el que recomiendan a los comerciantes mentalidad empresarial, que elaboren planes de viabilidad y estudien precios, que hagan atractivo su puesto. Y que establezcan alianzas entre ellos para dialogar con las administraciones públicas.