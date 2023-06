La mitad de los andaluces asume que tendrá que emigrar para tener éxito profesional

Casi la mitad de los andaluces que están a punto de forjar su futuro profesional accediendo a la Universidad asume que tendrá que emigrar de la comunidad autónoma para poder lograr el éxtio en el desarrollo de su carrera profesional. Es una de las conclusiones del estudio Perspectiva y futuro laboral en España, que ha elaborado Sondea para Amazon en el marco de la celebración de la Prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso y la Admisión a la Universidad (Evau) que se celebra esta semana en Andalucía.

En concreto, el estudio de opinión señala que el 45,7% de las personas en Andalucía piensa que deberá abandonar la comunidad para desarrollar su carrera profesional.

La desconfianza para lograr que el desarrollo de la carrera profesional que se plantean se pueda llevar a efecto en su comunidad se origen se sustentan en la falta de oferta y oportunidades laborales que aprecian en Andalucía. Es, de hecho, el principal motivo esgrimido por aquellos que piensan que no podrán desarrollar su carrera profesional en la comunidad autónoma, una respuesta facilitada por el 69,8% de los encuestado.

El segundo argumento con más menciones es la existencia de pocas empresas que les permitan desarrollar su carrera profesional deseada, una respuesta que se dio en el 29,5,7% de los casos. Unas condiciones que no cumplen las expectativas de los trabajadores es el tercer motivo, que fue esgrimido por el 26,9%.

amazon, además de encargar este estudio, busca ofrecer salidas profesionales que se adapten a las expectativas de la fuerza laboral española.

Iñaki Ugarte, director general de Amazon Customer Fulfillment en España, afirma que la compañía líder en el comercio electrónico quiere seguir apostando por talento nacional y anima a los jóvenes a explorar los más de 400 tipos de trabajo diferentes que tiene la compañía en el país: ''En los últimos 10 años en España hemos creado más de 20.000 puestos de trabajo para todo tipo de personas, abriendo oportunidades profesionales en áreas de negocio muy diversas, que van desde las operaciones logísticas hasta el desarrollo de software para Alexa o la creación de contenidos para Prime Video. Tenemos perfiles profesionales tan diversos como expertos en investigación y desarrollo, programación, data analytics, computación en la nube o robótica; y nuestro objetivo es seguir creciendo. Queremos cerrar el año 2025 con 25.000 trabajadores en nuestro país".

Tecnología punta para las profesiones del futuro

El estudio encargado por Amazon señala al big data y a la inteligencia artificial, así como la ciberseguridad como las profesiones que los encuestados consideran con mayor futuro. Asi, prácticamente dos de cada tres personas que contestaron al sondeo en Andalucía (64,7% y 60,9% respectivamente). El resultado da idea de la importancia que otorgan a estas tecnologías en su futuro laboral y su apuesta por profesiones vinculadas a la digitalización y la automatización.

Estas conclusiones están avaladas por la investigación europea Inclusive Robotics for a better Society (Inbots), en la que ha participado la Universidad Complutense de Madrid, según la cual los países con mayores niveles de tecnología y automatización cuentan con menores tasas de desempleo. Según las estimaciones de esta investigación, la automatización generará cerca de 700.000 empleos netos en España en 2030.

El autor de la investigación José Ignacio López-Sánchez, catedrático de Organización de Empresas y CoDirector de GIPTIC en la Universidad Complutense de Madrid, explica: "Los países que tienen un mayor índice de tecnología y automatización tienen menores tasas de desempleo. Además, la automatización conduce a una reducción de la desigualdad a medio plazo. El incremento de la automatización cambiará el ecosistema laboral, pero el saldo neto de creación de empleos será positivo, con nuevas categorías que demandan competencias cognitivas superiores, competencias sociales y emocionales y competencias tecnológicas".

Amazon destaca que en los últimos años se ha situado a la vanguardia de la innovación, efectuando importantes inversiones en robótica y tecnología avanzada dentro de sus operaciones. La compañía tiene equipos especializados en robótica, ingeniería, desarrollo de software y expertos en diferentes materias que desarrollan soluciones para la automatización de profesos básicos, como son el movimiento, la manipulación, la clasificación, la identificación y el almacenamiento de productos.

El diseño y la implantación de robótica y tecnología en las operaciones de la compañía ha permitido la creación de más de 700 nuevas categorías profesionales dentro de Amazon. La compañía apoya a sus empleados a evolucionar hacia nuevas funciones relacionadas con la tecnología, y con ello generar más oportunidades para que los empleados desarrollen sus habilidades y carreras profesionales.

Creación de contenidos

En el caso de los estudiantes de 16 a 18 años, a las consideradas profesiones del futuro se añade la creación de contenidos on line, que escoge el 53,7% de los encuestados, y el comercio electrónico, con el 43,3%

El área de Ingeniería y carreras técnica (STEM) es el preferido por los jóvenes andaluces, con el 19,4%; en primera posición junto al de Comunicación, Marketing y Publicidad (19,4%) y seguidos del área de Economía y Finanzas (18%).

Amazon también recalca que tiene respuestas a estas inquietudes. Concretamente en el campo de la creación de contenidos, Amazon involucra a una comunidad de miles de creadores, productores y artistas, a través de libros, eBooks, música y cine, además de ofrecer un amplio abanico de trabajos en el entorno del entretenimiento a través de Amazon Music, Audible, Kindle, Twitch y Prime Video.

“Amazon está construyendo un ecosistema cultural que genera puestos de trabajo y grandes oportunidades laborales en el ámbito cultural y del entretenimiento", explica Koro Castellano, directora de Prime Video en España. "Kindle Direct Publishing, por ejemplo, ha facilitado que escritores de renombre como Fernando Gamboa, Eva García Sáez de Urturi, Juan Gómez-Jurado o Marcos Chicot empezaran autopublicando con éxito sus propios libros,” añade.

La mitad andaluces no trabaja de lo que quería cuando empezó su carrera. Ésta es otra conclusión del estudio. Según el mismo, un 51,3% de los andaluces no han terminado trabajando de lo que querían cuando comenzaron su carrera profesional, motivado especialmente por no haber encontrado trabajo en su ámbito laboral, en el 51,9% de las ocasiones, y seguido en menor medida de encontrar una salida profesional que desconocían cuando comenzaron la carrera (24,5%).