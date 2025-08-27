¿Qué ocurre con tu dinero si el banco quiebra? Esto es lo que cubre el Fondo de Garantía de Depósitos

En un momento marcado por la incertidumbre económica, es inevitable preguntarse qué podría pasar con el dinero de los ciudadanos en caso de que un banco quiebre. Precisamente, se trata de un temor bastante extendido desde pasadas crisis financieras, como la de 2008. Y la respuesta es muy sencilla: en el caso de España, si una entidad bancaria se declara en bancarrota, las personas afectadas tienen garantizada la recuperación de hasta 100.000 euros.

Esto es lo que se conoce como el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), una entidad con personalidad jurídica propia aprobada por el Real Decreto Ley 6/2011. Como explica BBVA, "los poderes públicos promovieron su creación para asegurar que los ahorros de clientes y pequeños ahorradores estén garantizados en caso de que la entidad bancaria entre en concurso de acreedores". Su objetivo no es otro que el de ofrecer seguridad y confianza en los momentos más delicados.

Fondo de Garantía de Depósitos: entidades adheridas

Ahora bien, el Fondo de Garantía de Depósitos no opera exclusivamente en España, sino que abarca todo el territorio de la Unión Europea. No obstante, cada país cuenta con el suyo propio y establece las correspondientes pautas en relación al máximo de capital garantizado. Como decíamos, en el caso español es de 100.000 euros por persona y banco.

Esto significa, por ejemplo, que "si una pareja tiene varias cuentas en un banco que ha quebrado, la cobertura por depósitos (saldos en cuentas) será de 200.000 euros", añade el bufete de abogados valenciano Marín y Mateo. Además, el mencionado Real Decreto Ley cubre también "a los inversores que hayan confiado a la entidad de crédito valores o instrumentos financieros", de manera independiente a los 100.000 euros reglamentarios.

Como se trata de una entidad creada por los poderes públicos, todos los bancos, las cajas de ahorro y las cooperativas de crédito están obligadas a adherirse al Fondo de Garantía de Depósitos. Por lo tanto, el dinero de los ciudadanos está protegido en su conjunto, aunque con ciertas limitaciones.

¿Qué ocurre con los depósitos en el extranjero, 'neobancos' o Trade Republic?

Una pregunta muy interesante que surge en relación a este tema es si los depósitos en el extranjero, 'neobancos' o plataformas como Trade Republic están igualmente garantizados. "Cuando un banco es de otro país, pero tiene sucursal en España, ese banco es de la Unión Europea", indica Natalia de Santiago, experta en educación financiera. Entonces, "ese banco está cubierto por el Fondo de Garantía del país que sea", de la misma manera, ya que la regulación es europea.

En lo referente a los neobancos, entidades que "operan fundamentalmente por internet, son bancos normales", prosigue. "Este es el caso, por ejemplo, de N26, un banco alemán que opera con sucursal en España. La cuenta es tuya, individual y está protegida por el Fondo de Garantía de Depósitos alemán hasta 100.000 euros".

Finalmente, el caso de Trade Republic es un poco más complejo. "Cuando tú pones dinero en una cuenta de ahorro de Trade Republic, la entidad manda ese dinero a una cuenta en un banco custodio, es decir, un banco que suele estar en Irlanda o Alemania". El problema está en que "lo envía a las llamadas cuentas ómnibus, que aglutinan el dinero de muchos clientes en una sola". Entonces, Trade Republic tiene la obligación de "llevar una especie de contabilidad y decir qué parte es de cada titular". Si lo hace bien, que es lo que cabría esperar, "tiene un fondo de garantía con la regulación europea igual, hasta 100.000 euros por titular y banco".