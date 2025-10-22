Este es el pueblo más pobre de Andalucía: productor de aceite de oliva y con una renta media anual de 8.300 euros

Andalucía vuelve a concentrar la mayor parte de los municipios con menor renta media por hogar de España. Esta información se extrae del último Atlas de Distribución de la Renta de los Hogares (ADRH), publicado por el Instituto Nacional de Estadísta (INE) con los datos de 2023 procedentes de la Agencia Tributaria (AEAT) y de las administraciones forales del País Vasco y Navarra. Así, las diferencias se hacen constar considerablemente entre unas zonas y otras.

De nuevo, Pozuelo de Alarcón (Madrid) encabeza la lista de los municipios más ricos del país, con una renta media por familia de 30.524€. Esta cantidad es más del triple de lo que se alcanza en Iznalloz (Granada), el pueblo con la renta más baja del territorio nacional: 8.339€. Hablamos en cualquier caso de un contraste que supera los 22.000€.

¿Cuál es el municipio de Andalucía con menor renta media por hogar?

Puente romano de Iznalloz / Turismo de Granada

Con un total de 5.154 habitantes, según los últimos datos del INE (2024), Iznalloz cuenta con la renta más baja de Andalucía. Esta localidad granadina, situada en la parte central de la comarca de Los Montes, abriga el paso del río Cubillas y fue en origen una villa de claro signo militar. Como explican desde la página turística 'Tu Granada', los romanos la utilizaban "como enclave estratégico para defender la vía que unía Tarraco con las costas andaluzas orientales".

Hoy en día, el núcleo urbano se concentra en torno a la Plaza de la Constitución, donde está el Ayuntamiento; y todo el término municipal se dedica a la agricultura, especialmente al cultivo del olivar. A partir de sus aceitunas se produce uno de los mejores aceites de España, reconocido con la Denominación de Origen Aceite de Oliva de los Montes de Granada.

¿Cuáles son los municipios con las rentas más bajas de cada provincia?

Ahora bien, como decíamos, Andalucía cuenta con algunos de los municipios más pobres del país. Por ello, aunque la media nacional está en los 15.036€, la región alberga varias zonas que no llegan a los 10.000€ de ingresos anuales por habitante. Es el caso, por ejemplo, de El Palmar de Troya, en Sevilla (8.688€); Benamargosa, en Málaga (8.872€); Huesa, en Jaén (8.825€); Rociana del Condado, en Huelva (9.523); Nueva Carteya, en Córdoba (9.617€); Puerto Serrano, en Cádiz (9.526€); o Níjar, en Almería (8.989€).

Todos estos son los pueblos con las rentas más bajas de sus respectivas provincias. Incluso, dentro de cada una de ellas, podemos encontrar sendas diferencias. Así, en el extremo opuesto, Tomares es el municipio más rico de Sevilla, con una renta media al año que asciende hasta los 17.130€. De cerca, le siguen Espartinas (15.835€), Mairena del Aljarafe (15.368€) y la propia capital hispalense (14.979€).

En la misma línea, El Rincón de la Victoria, en Málaga, se sitúa en 15.614€. Aunque no llega a la cifra de Tomares, la provincia acoge numerosas localidades por encima de los 11.000€ de media. Lo mismo sucede en Huelva, donde Aljaraque roza los 15.154€ y en Almería, con Castro de Filabres a la cabeza (15.716€).