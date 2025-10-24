Sevilla suma 8.500 parados más en el tercer trimestre por el fortísimo incremento de la población activa

La Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE) deja algunos datos buenos y otros preocupantes.

El más positivo es el de la creación de empleo. La provincia suma 15.900 nuevos ocupados entre julio y septiembre respecto al periodo inmediatamente anterior (abril-junio), lo que lleva a un número total de trabajadores de 836.500, el segundo mejor dato histórico tras los 847.200 del cuarto trimestre de 2024. Se trata, además, de la subida más acusada en un tercer trimestre desde 2022, tras unos dos primeros trimestres que no habían sido todo lo positivo que se esperaba.

Fuerte impulso de la construcción y discreto de los servicios

Este fuerte incremento está liderado, sorprendentemente, por la construcción, que suma más nuevos ocupados en términos absolutos que los servicios. El 'ladrillo' incorpora a 8.000 personas, un incremento porcentual del casi el 14%, y supera los 60.000 trabajadores (65.500) por primera vez desde el segundo trimestre de 2009. Ello da cuenta del impulso a obras en la capital como el metro o el tranvía, y también de la presión por la levantar más viviendas ante la necesidad social que existe. También se comporta bien la industria, con 2.200 nuevos ocupados (+2,47%) y el sector servicios, con 7.900 más, pero con un aumento porcentual muy discreto (+1,22%). La única actividad que patina es la agricultura, con 2.100 ocupados menos, algo lógico si tenemos en cuenta que en el verano no hay campañas. La de la aceituna de mesa es en septiembre y atenúa un poco la caída.

La población activa se acerca al millón de personas y está en récord absoluto

Otro dato alentador es el incremento de la población activa. Sevilla cuenta con 977.400 activos en el tercer trimestre, el máximo histórico y ya bastante cerca del millón de personas. Eso se produce tras incorporarse 24.500 personas a esta situación, un incremento que también es el mayor de la serie histórica, que comienza en 2002.

Eso significa que muchos inactivos se incorporan al mercado laboral al considerar que tienen expectativas de encontrar trabajo, pero eso tiene un lado negativo. Si el incremento de la demanda (de la población activa) es mayor que el de la oferta (creación de puestos de trabajo) el paro aumenta. Y eso es exactamente lo que ha sucedido en Sevilla en el pasado trimestre. El desempleo sube en 8.500 personas, hasta 140.800, que es, además, la cifra más alta desde el cuarto trimestre de 2023. Conclusión: Sevilla crea empleo, pero no reduce el paro.

La tasa de paro vuelve a estar por encima del 14% tras cuatro trimestres por debajo

La tasa de paro, tras cuatro trimestres por debajo, vuelve a estar por encima del 14% y sube medio punto, del 13,89 al 14,41%. Es la más alta desde el primer trimestre de 2024 y el diferencial con España sube a cuatro puntos porcentuales.

En tasa anual, es decir, respecto al tercer trimestre de 2024, volvemos a encontrarnos un dato preocupante, quizás el más importante porque refleja una tendencia a más largo plazo. El paro, en un año, se incrementa en 7.500 personas. Se trata del primer incremento en un tercer trimestre desde 2020, un año marcado por el fatídico coronavirus. Lo bueno es que, al menos, la provincia sigue creando empleo: hay 6.500 trabajadores más, aunque la cifra está muy lejos de los 38.100 que se registraban en el tercer trimestre de 2024.