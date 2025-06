Estos son los criterios que sigue Hacienda para iniciar una investigación: "Discordancias entre los signos de riqueza y la renta declarada"

La campaña de la declaración de la renta que está a punto de finalizar es el gran hito fiscal para la mayoría de los contribuyentes y, por tanto, su principal punto de contacto con la Agencia Tributaria. Sin embargo, entre las funciones de Hacienda se encuentra la de investigar los fraudes, para lo cual pone el foco en las discrepancias entre el nivel de vida de las personas físicas y la renta y patrimonio declarados.

El presidente del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), Carlos Cruzado, ha ofrecido una entrevista en la Cadena SER, en la que advierte sobre los "perfiles de riesgo" que investiga Hacienda en base Plan Anual de Control Tributario y Aduanero 2025. Así, este experto detalla los indicios que se tienen en cuenta para elegir a una persona y comenzar a investigarla.

"Se trata de comprobar personas que tienen relaciones societarias, relaciones familiares y que tienen un nivel de vida que, por la información que se tiene, se comprueba que es muy superior al que correspondería a las rentas declaradas o al patrimonio conocido", explica Cruzado.

Asimismo, Hacienda pone el foco en las personas que comparten propiedades con familiares de difícil justificación y en la desviación de gastos personales hacia una sociedad instrumental, lo cual podría incurrir en un doble fraude: "Normalmente, esto está relacionado con la utilización de sociedades de interpuestas en las que figuran como titularidad de la sociedad, el inmueble en el que podemos estar viviendo, la villa, el coche de lujo, joyas, muebles e incluso viajes".

De las webs de alquileres a los 'chivatazos', fuentes de información

La Agencia Tributaria determina estos perfiles mediante la información cruzada que recibe a través de diferentes vías, como es la procedente del sector del lujo: "Comercios, joyas, puntos de atraque en puertos deportivos, es una suma de todo". Cruzado destaca también las fuentes abiertas, como las redes sociales o Internet. Por ejemplo, las páginas webs de alquiler de vivienda o apartamentos turísticos permiten conocer si alguien arrenda un inmueble sin declararlo.

Este inspector de Hacienda reconoce también la utilidad de la información que reciben de terceros para iniciar posibles investigaciones. La Agencia Tributaria tiene habilitado en su sede electrónica un formulario a través del cual los ciudadanos pueden 'chivarse' de posibles fraudes. No obstante, Cruzado advierte que "una denuncia anónima en la que no se aporte documentación o ninguna prueba no se va a atender". Los denunciantes también tienen un perfil concreto: vecinos, excónyuges y exsocios son los más comunes.

Respecto a lo anterior, Cruzado envía un mensaje de tranquilidad al asegurar que el porcentaje de contribuyentes objeto de este tipo de investigación es mínimo. "Es muy poca gente, hay que tener en cuenta que estamos hablando de supuestos excepcionales en los que esa información nos da esa posibilidad de que puedan estar cometiéndose infracciones", concluye.

Estos perfiles de riesgo guardan relación con el Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2025, donde se recoge que una de las líneas de actuación de la Agencia Tributaria es el "control intensivo sobre aquellos contribuyentes en los que existan discordancias entre el nivel de vida y signos externos de riqueza que presentan, y las rentas y/o patrimonio declarados".