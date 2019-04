La mezcla perfecta entre tienda de proximidad y marketing digital

En la clausura de la jornada, Carmen Castreño , delegada del Área de Economía, Comercio y Relaciones Institucionales del Ayuntamiento de Sevilla, anunció que los mercados de abastos ya están preparando, con un partner, una plataforma de venta on line “para llevar la compra personalizada a las casas”. “Los mercados sevillanos han empleado muy bien las ayudas municipales de transformación digital”, apostilló Castreño.

Por último, Andrés Martínez , CEO de iUrban (start up impulsada por Telefónica y la Junta de Andalucía), reveló que la estrategia debe ser: “A partir del medio digital, me voy a lo físico. La tecnología tiene que servir para el business intelligence, es decir, sacar datos de negocio y conocer el comportamiento que tienen los clientes”.

Casi el 99% de las pymes son micropymes y, de ellas, el 80% son autónomos o empresas de dos trabajadores. En ese sentido, David Quintana , de la Dirección General de Economía Digital e Innovación de la Junta de Andalucía, afirmó que le preocupa la pequeña empresa. “El número de empleados de perfiles especializados supone un 17%, de los que solo un 2% tiene un perfil tecnológico. Los que no se adapten, van a desaparecer”, comenta Quintana.

“Todos los que tienen un punto físico de relación con el cliente tienen un tesoro. El usuario elige el canal, pero lo relevante es esa relación con la marca”, asevera. Otro proyecto que lideró Agustín Cárdenas fue el de la transformación digital de las tiendas Dufry, presentes en 17 aeropuertos relevantes del mundo. “ Tenemos que cuidar que las tiendas no se conviertan en una cacofonía . Hay que controlar la iluminación, los elementos que salen en las etiquetas digitales, la calefacción... El responsable de Dufry me dijo que, por cada 30 segundos de más que el cliente esté en la tienda, pueden llegar a ganar un 8% más”, comentó Cárdenas.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Sevilla, Francisco Herrero , destacó el archivo histórico de esta institución, con documentos que tienen “cinco siglos de historia”. “Creamos más de 600 empresas al año y ya son más mujeres que hombres las que crean empresas. Nosotros no podemos llegar a todas las empresas, pero las empresas sí pueden llegar a la Cámara ”, apostilló Herrero.

Una cosa quedó clara ayer: la transformación digital no es una opción sino un método de supervivencia. El director de Administraciones Públicas y Empresas del Sur de Telefónica, Joaquín Segovia , comentó que hay tres ejes: “Cómo puedo ser más eficiente y gastar menos; cómo puedo vender más por internet; y cómo voy a dar un mejor servicio a mis clientes”. En Andalucía hay más de 150.000 empresas y un 80% de ellas son pymes que generan 500.000 puestos de trabajo y un volumen de negocio de 37.000 millones de euros.

Combinar las herramientas tecnológicas con la personalización, la proximidad y el trato cara a cara con el cliente. Revestir de humanidad la frialdad de internet . Favorecer la compenetración perfecta entre los procesos on line y off line, porque venta tradicional y marketing digital deben ser complementarios.Esa es una de las conclusiones fundamentales de la jornada técnica Tranformación Digital del Sector Retail, organizada por Diario de Sevilla y patrocinada por Telefónica , que se celebró en el Club Cámara Antares, en la planta 18 de Torre Sevilla, bajo la moderación de Magdalena Trillo, directora de Granada Hoy y subdirectora de Transformación Digital de Grupo Joly.

‘WomANDigital’ ayuda a las mujeres

El proyecto WomANDigital, de la Consejería de Economía de la Junta de Andalucía, se plantea como un espacio de intercambio, reflexión y encuentro virtual, abierto y colaborativo, en el que se pueden realizar aportaciones sobre temas relacionados con una mayor participación e igualdad de oportunidades de las mujeres en el sector TIC. Para ello, ofrece recursos e información, y a la vez facilita la puesta en contacto de movimientos, redes, personas y entidades interesadas en participar. WomANDigital.es contempla también el Manifiesto por la Igualdad de Oportunidades en el sector TIC. Nacido del interés y de la implicación de numerosas personas y entidades, este documento recoge 10 líneas de actuación para reducir la brecha de género en el ámbito de las empresas tecnológicas. La Unión Europea viene alertando desde los años 90 sobre el problema de la baja participación de las mujeres en la era digital, tanto en el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación como en la profesionalización del sector. Los datos muestran que esta gran desigualdad de género a escala mundial, al contrario de detenerse, ha ido en aumento estos últimos años. Los informes Women active in the ICT sector (2013) y Women in Digital Age (2018), publicados por la Comisión Europea, muestran que la vocación para los trabajos técnicos y la tecnología sigue bajando de forma generalizada, lo que podría suponer un importante problema socio-económico a futuro.