El truco del complemento a mínimos: cómo saber si tu pensión puede subir hasta 200 euros al mes.

El complemento a mínimos es una ayuda adicional que los pensionistas pueden recibir si la cuantía de su pensión contributiva no alcanza el umbral mínimo establecido para cada año. Aunque para poder beneficiarse de ese complemento deben cumplir algunos requisitos.

Uno de ellos es no superar ese umbral mínimo, que varía si el pensionista tiene cónyuges a cargo; el otro, residir en España. Se entiende que el beneficiario del complemento reside en territorio español si sus estancias en el extranjero no superan los 90 días en el año natural, "o cuando la ausencia de territorio español esté motivada por causas de enfermedad debidamente justificadas", como puede leerse en la página web del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

La cuantía que no puedes superar para tener derecho al complemento a mínimos

Además de residir en España, el otro requisito clave que debe cumplirse para tener derecho al complemento a mínimos es no superar, sumando los rendimientos del trabajo, del capital, de actividades económicas y ganancias patrimoniales o prestaciones de una entidad extranjera, como se determina en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), los 9.193,00 euros al año. Este umbral aumentaría hasta los 10.723,00 euros anuales cuando el pensionista tiene cónyuge a cargo.

Por lo tanto, calcular si podríamos recibir el complemento a mínimos es muy sencillo. Tan solo tendríamos que sumar nuestros ingresos anuales, tanto los que corresponden a la pensión contributiva como a los rendimientos; si estos no superan los 9.193 euros (siempre que no tengamos cónyuge a cargo), tendríamos derecho a recibir el complemento. Luego habría que consultar cuál sería la pensión mínima que nos correspondería para que, tras restarle nuestros ingresos anuales, nos quede el complemento que podríamos percibir, que se dividiría entre las mensualidades que recibimos nuestra pensión.

Es importante reseñar también que el complemento a mínimos no es una ayuda permanente, pues deja de recibirse cuando no se cumplen los requisitos. De hecho, si se prevé superar los límites anuales que marca si un pensionista puede beneficiarse del complemento, se debe comunicar a la Seguridad Social; no hacerlo podría ser un motivo de sanción.

Así puedes presentar tu solicitud

Como puede verse en la página web de Prestaciones de la Seguridad Social, para presentar la solicitud para recibir el complemento a mínimos necesitarás el documento de identidad; sin embargo, este no sería necesario si vas a identificarte de manera electrónica, utilizando el certificado digital o Cl@ve.

Igualmente, como se indica en la web, "podrías necesitar documentos adicionales en función de la situación". Además, también apuntan que para realizar el trámite en nombre de otra persona se podría necesitar la "documentación acreditativa de la representación". Sería válido este Modelo de representación para trámites electrónicos. Tras completar la solicitud deberás esperar un máximo de 30 días para conocer la resolución. Si esta es favorable, pasarás a recibir el complemento a mínimos ya en la próxima mensualidad.