En poco más de un año, Uber ha pasado de no tener presencia en Andalucía a que ésta sea la comunidad donde tiene más ciudades en toda España. Coincidiendo con el primer aniversario del inicio en Sevilla del servicio de movilidad en vehículos con conductor (VTC) intermediado por la multinacional estadounidense, su director en España, Juan Garliardo Sosa (Santa Cruz de Tenerife, 1988), analiza su exitosa expansión en cinco provincias.

–Uber cumple un año en Sevilla, la segunda localización andaluza donde opera, y esta ciudad se ha convertido en un caso de éxito para la compañía, ¿no?

–Totalmente. No lo podría haber dicho mejor. En general, Andalucía, pero en particular Sevilla, es un caso de éxito. Y el motivo por el lo ha sido es por cómo hemos entrado en la ciudad. Preparando el aniversario, hemos visto un par de temas que resaltaban. El primero, que llegamos a la ciudad de la mano del ecosistema local, con instituciones significativas de la ciudad. Nuestro lanzamiento fue en la Cámara deComercio de Sevilla, un socio fundamental. Nos unimos al Convention Bureau y nos dio la oportunidad de conectar con eventos que permitían generar negocio y legitimidad. Y en segundo lugar, el patrocinio de los clubes de fútbol, porque el Real Betis y el Sevilla FC son dos de las instituciones más importantes.

–¿Pero eso generó algún problema también con el taxi?

–A lo mejor, tengo memoria selectiva; y sí puede que se generara algo de fricción, pero en su conjunto fue muy positivo.

–¿Qué factor fue más determinante para venir: las aperturas de la aplicación o el turismo?

–Son ambos al tiempo. El más obvio es el turismo. Y en toda Andalucía. Lo primero que nos llamó la atención es el dato de turismo en la Costa del Sol, que es impresionante. Pero cuando comenzamos a estudiar los datos de Sevilla nos dimos cuenta que se estaba posicionando como una ciudad puntera en lo turístico. A día de hoy, el 40% de los servicios lo realizan turistas de 140 países.

–Pero eso implica que hay un 60% de usuarios locales ¿Es ésa la clave de este éxito?

–Ambos tienen que ir de la mano. El primero que usa el servicio es el mercado turista, porque ya viene con la aplicación desde casa. Eso permite que desde el lanzamiento el servicio tenga demanda. Pero a medio y largo plazo, el que te da el volumen es el público local. Al final, el grueso de los desplazamientos, incluso en una ciudad muy turística, lo hace el usuario local. Y lo que hemos visto es que haber sabido adaptar el servicio a las necesidades concreto de movilidad de Sevilla ha sido clave.

–¿Cómo se han adaptado?

–Nos dimos cuenta que la movilidad en el centro de Sevilla estaba funcionando muy bien. Es una de las ciudades con más kilómetros de carril bici y por el tamaño que tiene, aunque tengamos muchos desplazamientos en el centro, el valor que aportamos era más limitado. Donde realmente podíamos aportar, y lo confirman los datos, es ayudando a conectar el centro con la periferia. Cada vez que ampliábamos el radio de cobertura local, veíamos que la respuesta del público local era muy buena.

–Esto es un negocio y el cliente paga. ¿Cómo cree que ha influido el precio en este éxito en Andalucía, no sólo en Sevilla?

–El precio, sin duda, es importante. Por las encuestas que hacemos, a pasajeros y conductores, valoran mucho saber de antemano qué va a costar el servicio. Más importante a veces que el precio en valor absoluto. Y que si tienes cualquier problema, que intentamos que no lo haya, puedas ponerte en contacto por la propia aplicación y en menos de 24 horas podamos solucionarlo. Se valora mucho el conductor. Y también que el 95% de los coches tengan etiqueta ECO.

–En un año han abierto en cuatro capitales andaluzas. ¿Qué impulsó un crecimiento tan rápido?

–Hay muchos factores. Algunos evidentes de oportunidad de negocio. Andalucía es muy grande, con muchas ciudades grandes, con turismo. Con joyas como Córdoba o Granada, que reciben turismo todo el año. No debería sorprender que hubiese tantas ciudades. Lo sorprendente es que en otras comunidades haya tan pocas. Y es que otro factor determinante es la posición del regulador en Andalucía. Aquí nos hemos encontrado comunidades autónomas como Madrid o Andalucía que han visto una oportunidad de mejorar la movilidad y de creación de empleo. Y han asegurado una regulación que permita la competencia, flexibilizando el taxi y no restringiendo las VTC. Como ha hecho Cataluña, que exigió un tiempo de contratación, que no se hizo por ningún interés público, sino responder a un colectivo, el taxi, que estaba usando la violencia y que buscaba proteger su monopolio. Y nos fuimos.

–¿Es una cuestión de ideología?

–No sé si es un tema ideológico. Lo que sé es que Madrid ha decidido que no quiere restricciones a las VTC. Y en Andalucía, exactamente lo mismo. Favorecen la convivencia de los dos sectores, pensando en el consumidor lo primero. Y no ponen palos en las ruedas a un cambio de modelo movilidad que está ocurriendo en todo el mundo.

–En cambio, con los Ayuntamientos no fue así. Sevilla trató de restringir y en Cádiz el alcalde se puso claramente del lado del taxi.

–Es un proceso. Hay puntos de fricción: los aeropuertos, la Feria. Y comprendo la inquietud del taxi y que eso preocupe a la Administración. En concreto en el Ayuntamiento de Sevilla ahora hay ganas de favorecer la convivencia, con regulación, tras una etapa de incertidumbre.

–¿La llegada de Uber ha ensanchado el mercado?

–Totalmente. El dato de Madrid es apabullante. Y estamos viendo lo mismo en Andalucía, aunque más limitado por falta de oferta. Habríamos crecido más en la Costa del Sol y en Sevilla si hubiésemos dispuesto de más coches

–¿De coches o de licencias?

–Correcto. De licencias.Coches sí hay. En Madrid llevamos tres años. Había casi 3.000 VTC, la mayoría operando en el modelo tradicional, y 15.000 taxis. Hoy hay casi 9.000 VTC y la facturación del taxi no ha bajado y su demanda no ha dejado de aumentar. Nuestro crecimiento es mercado nuevo, de desplazamientos que no se hacían y, sobre todo, desplazamientos en coches particulares, que son más viejos y más contaminantes.

–¿Cuántas licencias faltan en Andalucía?

–Frente al ratio 30/1, de taxis/VTC, nos parece más interesante el ratio de coche con conductor, sea taxi o VTC, por habitante. Madrid tiene 3,5 por cada mil habitantes. Sevilla tiene 1,65 y Málaga 2,5. Y ciudades como París tiene 6 y Londres tiene 12. En la Costa del Sol y Sevilla deberíamos estar en un ratio más parecido al de París.