Arturo Bernal, el consejero muy pío

EL consejero de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal, envió un ramo de flores a Santa Marta. Se dirigió directamente a la santa en el tarjetón oficial con el logo de la Junta. “Te suplico Santa Marta que ayudes a los andaluces de bien a afrontar sus retos y a vencer las dificultades y que conservemos en nuestro corazón a nuestro Señor Jesucristo como tú hiciste cuando lo hospedabas en tu casa de Betania. Así sea”. Don Arturo, el consejero pío, no sabe que a partir de ahora le pueden llover encargos de meditaciones… qué cosas. Es el consejero pregonero. Cuando menos, algún artículo para boletines le van a pedir. Y, ojo, está en sintonía con su líder nacional, Alberto Núñez Feijóo, porque este consejero se refiere a los andaluces de bien, como el gallego aludió recientemente a los españoles de bien. Así se habla. ¡Sí, señor! Cada vez me cae mejor el muy pío Arturo Bernal. Lo veo ya en una meditación de la cuaresma de 2024, con la luz muy baja y todos en silencio oyendo sus palabras. A ver, ¿cuántos diputados andaluces saben qué es Betania? Para que luego digan que a don Arturo no le encaja la cartera de Cultura. ¡Hombre ya!

El Cerro, el poder del pueblo

Hay cofradías que no se conciben sin su barrio. La identificación es plena. Eso ocurre con la del Cerro, con su particular estilo de celebrar las cosas, su sello estético, sus formas singulares. Hay una forma de concebir la Semana Santa muy particular en esta cofradía. El Cerro tiene tan fina memoria que ayer recordó en la primera levantá al cardenal Amigo, que murió hace un año. Don Carlos fue el que apostó con fuerza por darle entrada a esta corporación en la nómina de Semana Santa. De 1989 hasta hoy no se ha visto más que una evolución modélica. El Cerro fue un éxito pastoral y cofradiero. ¡Ojalá todas las incorporaciones hubieran sido como la suya! El Cerro es el pueblo, donde siempre reside el verdadero poder.

Estampas para el sonrojo

Fue una vergüenza ver salir al público invitado de una casa palaciega con vasos de tragos y largos y catavinos para presenciar la salida de los pasos de Santa Cruz. Esto no es la Feria de Sevilla, habría que explicarles. Tampoco una verbena. No echen la culpa a los canis ni a temidos vándalos de algunas escenas que se contemplan en la Semana Santa. Son aspirantes a neo-pijos en casas reputadas y balcones cotizados. Una verdadera manada de catetos trajeados. No se enteran de que pueden beber todo lo que quieran en el interior. Tampoco tarda mucho un paso en discurrir por un balcón. La cosa es exhibir el vidrio mientras pasa la cofradía. Ya incluso a pie de calle..

¿Infantiles?

¿De cuándo el diputado de tramo de un cuerpo de nazarenos adulto ha ofrecido agua o ha preguntado cómo van los hermanos penitentes? ¿De cuándo las hermandades han dispuesto auxiliares con golosinas o dulces? Una cosa son los servicios sanitarios y otra es que nos estamos infantilizando a marchas forzadas. No todo es culpa de la generación de cristal. Ahora se prepara una atención a los cuerpos de nazarenos como si fueran... monaguillos. Hay una cultura hiperproteccionista muy reveladora. ¡Al muelle con los costaleros asalariados mandábamos a algunos!

Macarena

Oído en la Resolana: “¿Y si el Señor de la Sentencia recuperara el Sábado Santa su colocación antigua y fuera mirando a Poncio Pilatos? En la Macarena cada vez son más insistentes los rumores sobre esta posibilidad”.

Garrido Bustamante

Este Martes Santo se han cumplido nada menos que 40 años de la primera retransmisión nacional de las seis que José Luis Garrido Bustamante ha hecho para TVE. Fue el recorrido de Santa Cruz desde la Catedral al templo parroquial. La realización corrió a cargo de Ramón Diez. Fue todo un acontecimiento.

El Consejo debe actuar

El Consejo de Cofradías debería cuidar que el cámara que se mete directamente en el carril de los palcos cada vez que llega un paso vista con un mínimo decoro. Basta con que no desentone. De nada sirve cuidar las estéticas de los cortejos para que después alguien se meta entre nazarenos y acólitos con un evidente atiuendo deportivo, desaliñada o desenfadada, elija cada cuál el término. Y por supuesto, con zapatillas deportivas blancas. Estar trabajando no da derecho a permitirse todas las licencias. Seguro que hay un término medio entre la comodidad personal y el respeto a las cofradías.

Bares cerrados

Trifón y La Fresquita cierran a las cuatro de la tarde estos días. Evitan la paliza. Bodega Mateo, la célebre taberna de Palacios Malaver, echa la persiana toda la Semana Santa. No son mayoría los que cierran, pero sí son casos llamativos. Los tres citados están e la considerada ‘zona cero’ de la Semana Santa. El comienzo ha sido muy bueno, pero absolutamente agotador. La hostelería es muy sufrida estos días.

Tremendo parecido

Estos días le están llegando enhorabuenas al actor Antonio Garrido no sólo por el exitazo de la nueva temporada del Palermasso que hemos disfrutado, sino por el nuevo obispo auxiliar que forma parte del equipo. El actor Isidro Pillín tiene gran parecido con el reverendo Ramón Valdivia.

Los mensajes al Fiscal

Ayer a las 11:55:“¿No se está oyendo demasiado la versión de marcha de Semana Santa de La muerte no es el final?”. A las 12:05:“ElConsejo ha igualado los pases de pasillo a 15 euros todos los días, menos el Sábado Santo”. A las 13:45:“Movimiento de abonados en los palcos para que los del sector próximo a Cajasol cuesten menos el año que viene al ser de sol y sombra, como los toros”. A las 17:01:“Ayer, en la salida del Museo, la banda tocando aun con los pasos dentro. ¿Para amenizar la espera? Yo jamás he visto eso”. A las 17:02:“Hay una competición floral entre políticos por el tamaño de los ramos. Qué cosas se ven en las Semanas Santas previas a elecciones”. A las 20:06:“Estoy en la taberna el Papelón de la calle Granada. Magníficos aseos gracias al sistema antiguo:una señora te pide una moneda”. A las 20:01:“El nazareno de la Candelaria que te ha saludado es Carlos Herrera. No lo has reconocido, Fiscal. Estabas ensimismado mirando a la Virgen”. A las 20:15:“El concejal de Parques y Jardines, señor Guevara, viste de chaqué en la Candelaria. Como debe ser El consejero de Cultura procesiona también, pero de simple traje de chaqueta. Se nota que no es de Sevilla”. A las 20:59:“Las sillas de Sierpes son para cuerpos fitness. esto sigue siendo un avispero, Fiscal”.