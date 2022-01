Todo sobre la asamblea que aprueba el reglamento de 'Juan Palomo'

Es cuando menos sorprendente. Y muy cuestionable. El presidente del Consejo no ha tenido el más mínimo reparo en proclamar en una asamblea que el abonado no tiene derecho a la devolución del dinero pagado por las sillas si se suspende la Semana Santa, pero que los hermanos mayores –que tienen la “soberanía”, según la llamativa expresión empleada por el propio presidente– pueden aprobar excepciones a esta norma si lo estiman oportuno. La seguridad jurídica, los derechos del consumidor, las garantías de toda operación que se efectúa entre ambas partes y la normativa civil de superior rango son enviados directamente al garete. Atropellados... con toda solemnidad. ¡Increíble, pero cierto! El disparate tuvo lugar en la asamblea del pasado día 27, celebrada en la capilla de la sede del Consejo, literalmente con las puertas abiertas por primera vez por exigencias de seguridad frente al Covid.

De 125 hermandades participaron 70. Se registraron 67 votos a favor del reglamento, dos noes (Los Estudiantes y el Dulce Nombre) y una abstención (la Paz). El reglamento de Juan Palomo permite al Consejo hacer y deshacer al arbitrio de los hermanos mayores del momento que, debidamente dirigidos por los componentes de la mesa, alzarán o bajarán el pulgar cual pequeños emperadores para respetar o no los derechos del consumidor. Curiosamente, la gran mayoría de los abonados (incluidos señores del Consejo, hermanos mayores y cofrades de reconocido prestigio) solicitaron la devolución del dinero en cuanto se dio esa posibilidad tras la suspensión de 2020. Los abonos de la Semana Santa de 2021 ni se llegaron a cobrar.

Reproducimos las intervenciones que se produjeron en la asamblea –de menos de veinte minutos– que ratificó el reglamento de Juan Palomo. Los planteamientos expuestos fueron sorprendentes, incluido el de generar temor a las cofradías con el dinero.

Rezadas las preces por el padre Manzano, el presidente arrancó con la justificación del lugar elegido: “En primer lugar quería explicaros que celebramos la asamblea en la capilla por efecto del Covid. Aquí el espacio es mucho mayor, los techos son más altos y podemos tener las dos puertas abiertas, la que da hacia la Avenida y la de la sacristía. Así tenemos la máxima seguridad en esta convocatoria”.

Acto seguido explicó que en la anterior asamblea se comprometió a petición de un hermano mayor a remitir con antelación el proyecto de reglamento “para que tuvierais conocimiento todas las hermandades de Sevilla, que sois las que formáis el consejo de hermandades, por si había alguna observación que fuera estudiada por la comisión. No se ha recibido ninguna observación al respecto, como me comenta el secretario”.

Vélez, sin que nadie interviniera de momento, anunció que el reglamento “aclara y completa el anterior”. Y quería que se votara cuanto antes. “Por tanto si no hay ninguna intervención, si quieren podemos pasar a la ratificación o no por parte de los asistentes”.

Vicente Flores: "Es una coacción que cojamos el dinero de los abonos y que digamos ya que pase lo que pase no hay derecho a la devolución"

En ese momento pidió la palabra el hermano mayor de la Paz, Vicente Flores. “¡Yo sí quiero intervenir..!”. Y se le pidió que se acercara al presbiterio a falta de micrófono de mano. Flores cuestionó en todo momento el momento elegido para imponer un reglamento que colisiona con los derechos de los consumidores. “Este reglamento es necesario, pero no veo la oportunidad del mismo. No veo que sea el momento en la situación en la que estamos desgraciadamente. Hemos ido a peor. Y por desgracia con una perspectiva de no saber lo que va a ocurrir. En el plano económico el elemento cuestionable es el artículo 7. Eso de que una vez que el abonado ha hecho efectivo su abono, ha pagado su abono, pierde el derecho a la devolución... me parece que es una cierta coacción al abonado. Sinceramente me parece una coacción, al menos en este momento. Que nosotros de aquí a un mes vayamos a coger el dinero de los abonos y que ya le digamos al abonado que pase lo que pase pierde ya el derecho a la devolución, me parece cuando menos inoportuno en la situación en la que estamos. Esta cuestión hace tres años hubiera pasado absolutamente de soslayo, pero tenemos que ser conscientes de la situación en la que estamos actualmente. Al menos se podía haber metido un artículo que planteara cierta transitoriedad o una periodicidad en función de la cercanía a la Semana Santa... Las hermandades nos metemos en un brete ahora mismo que sinceramente no es lo más oportuno”.

Vélez respondió a Flores restando importancia al precepto cuestionado. “El artículo 7 es el mismo del reglamento anterior solo que explicado con mayor claridad. El artículo ya estaba en vigor cuando se suspendió la Semana Santa en 2020. Y ese artículo 7 decía que si por lluvia o por cualquier otra causa no tuviese lugar la Semana Santa, no procedería derecho a devolución alguno. Lo que pasó es que no hicimos uso de ese artículo 7. A la vista del problema económico se convocó una asamblea el 26 de mayo en el Patio de la Montería del Alcázar y fuisteis las hermandades las que decidisteis realizar la devolución a aquellos abonados que lo pidieran. Por tanto el artículo permanecía y la excepción la hizo la asamblea de hermanos mayores. Esta asamblea podría hacer esa excepción total, parcial o en la medida que estimarais oportuno aun estando el artículo en vigor. El artículo sigue siendo el mismo y la excepción se puede volver a producir en caso de que ocurra algo. La intención de esta modificación y de esta aclaración del reglamento se hace en defensa de los intereses de las hermandades. Son las hermandades las que ganan o pierden. Son las hermandades las que a lo largo de este año han tenido ese desequilibrio de calado económico. Por lo tanto, la norma está ahí. En la norma también cabe la excepción. Que haya o no haya devolución serán ustedes a posteriori los que lo decidan. Ésta es la filosofía de esta adaptación. La soberanía y la potestad es de esta asamblea. Y aunque haya un estatuto, el reglamento también puede ser exonerado de alguna manera por parte de vosotros”.