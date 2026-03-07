Esos cinco números bajos

En la confección de las listas de las cofradías se aprecian siempre cuáles son los números más bajos a los que corresponden los sitios más cotizados. Siempre miramos las mismas cofradías para conocer, por ejemplo, cuánta antigüedad hay que tener para sacar un cirio verde en la Macarena, que hay años que ni con los 50 años cumplidos está garantizado. Esta semana nos han llegado los números de los cinco nazarenos en los que siempre nos fijamos, los que portan palermos detrás de la Soledad de San Lorenzo. Y son los siguientes:9, 21, 30, 44 y 66. Ellos cerrarán los desfiles pasionistas. ¿O son los que abren un ciclo de esperanza? Siempre tenemos la hermosa duda. Qué privilegio ir tan cerca de la Virgen sola.