Qué tiempos aquellos en que las guías y diccionarios cofradieros explicaban el concepto de bulla. Se contaban tal que así. “Masa de personas que se concentran para esperar y ver una cofradía, y que, a su término, se disuelve poco a poco de forma natural mediante la formación espontánea de dos corrientes en direcciones opuestas, de tal forma que en la mayoría de las ocasiones todo el mundo puede elegir el itinerario que mejor le convenga”. Al final echaremos de menos aquella iniciativa del museo de la Semana Santa que incluía la recreación de una bulla de toda la vida. Cada vez hay menos bullas de las de antes y más público estático que no sabe moverse y que impide hacerlo a los demás. Ahora nos tienen que controlar por sensores. ¡A los balcones el que pueda! Los sensores nos delatan. Hemos perdido libertades.