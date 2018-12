Un nuevo primitivo influyente en Andalucía

Los analistas no paran de cantar que el vuelco del mapa político andaluz supondrá un terremoto en todos los sectores de la sociedad. La verdad es que 36 años de poder socialista no son nada para las cofradías, asociaciones de la Iglesia que los cuentan por siglos. El tiempo de estancia en el poder del PSOE no deja de ser un cuarto de hora si se consultan los anales de Carrero, pero... ¡cómo han pesado para muchos esos quince minutos! Ahora viene la avalancha de verdad, la que se llevará por delante más de 700 cargos y asesores, la avalancha de la que sí sabremos con certeza la causa: el pacto de las derechas para desalojar al socialismo del poder.

La avalancha que grabará desde un rincón privilegiado, otra vez, el primitivo Antonio Martín Iglesias (“Llamadme Toni”), el cofrade que hizo el vídeo que demuestra la vulnerabilidad de la Madrugada y la ejemplaridad de los nazarenos del Silencio. Sin aquellas imágenes nunca hubiéramos visto la verdad de las madrugonas. Por eso dijimos entonces y volvemos a decir ahora que Martín Iglesias, hermano del Silencio desde 1980, ha hecho sin pretenderlo la aportación más importante de la historia contemporánea a su cofradía y a toda la Semana Santa. Y todo esto viene a cuento porque este Toni es quizás el único sevillano que creyó desde el principio en un chico de Málaga, Juan Manuel Moreno Bonilla, que vino a intentar ser presidente de la Junta de Andalucía.

En el ascensor de la sede regional siempre subían o bajaban los dos en soledad. Ay, qué pena, penita, pena... Alguna vez se oía hasta el eco de una saeta, quejío del pueblo andaluz que nace de las entrañas del alma. Toni apoyó siempre al malagueño. Hasta lo llevó a ver la Borriquita desde un balcón, donde Moreno tocó la palmera del paso de misterio. Que ni Zaqueo quería mirarlo, sólo lo miraba Toni en aquellos días de frío y soledad sevillanos. La cruel Sevilla siempre cuestionó a Moreno, menos Toni... Y ahora Toni tiene todas las papeletas de ser el hombre fuerte de la Junta en Sevilla. El primitivo Toni sustituirá en la pomada al primitivo Mario Jiménez, el socialista de Moguer que quiso ser del Silencio y lo es. El vuelco político, el terremoto que viene, incluye un cambio en el rol del primitivo influyente.

Cada vez que hay una avalancha, no sé cómo se las arregla, pero Toni Martín siempre está en medio. Cuando llegó Moreno a Sevilla también la hubo. Pero Toni se quedó quieto, como Suárez en el escaño la tarde del 23-F. Supo ver el futuro, se creyó lo que Moreno lleva meses cantando a quien quería oírlo: “Sumamos, sumamos”. Pero en el ascensor solo iban dos. Y eso que cabían más. Nada de la sociedad actual es ajeno a las cofradías. Hasta el cambio político andaluz tiene sus claves cofradieras. (Continuará)

El acierto de Espadas con la calle del Cardenal

No merecía el cardenal una plaza sacada de la confluencia de dos calles, afeada por las motos, los veladores y las botellonas de los fines de semana. Merecía una avenida o un sitio del centro de primera categoría. Y al final ha sido la segunda opción: el tramo de Placentines comprendido entre los pies de la Giralda y la parte peatonal. El alcalde, Juan Espadas, ha acertado con el volantazo pegado al proceso. La ciudad no podía ser cicatera con un cardenal que ha gobernado la Iglesia durante 28 años con un intenso programa de reformas. El Ayuntamiento le debía el homenaje en el callejero, como se lo sigue debiendo a los cardenales Almaraz (1847-1922) y Segura (1880-1957). Hay sevillanos como Francisco Carrera Iglesias que se han empleado a fondo en la iniciativa, a los que hay que agradecer el esfuerzo, porque esta ciudad, tan novelera e interesada siempre, tiene muy poca memoria cuando no ve retorno en ciertas inversiones. Y Paquili ha dedicado mucho tiempo y energías a una causa justa que ha sido atendida tanto por el alcalde como por monseñor Asenjo. Sin el concurso de los dos nada hubiera sido posible. Por eso el pasado martes, tras la rueda de prensa sobre Santa Clara, Espadas y don Juan José arreglaron el asunto en un minuto. Como dice el gran Álvaro Enríquez, la calle del cardenal será el tramo de Placentines “donde se coloca el altar de la Cena cada Jueves de Corpus”. ¡Así se entiende perfectamente! O diciendo que es el lugar que de toda la vida se conoce como... Matacanónigos.

Morillas reparte los mejores sobres

En España conviene ponerse en alerta cuando te comunican que alguien ha dejado un sobre a tu nombre en recepción. Un sobre siempre es un peligro, sobre todo los que vienen sin remitente. Por eso cuando uno pregunta si está identificado el autor del envío, es un alivio escuchar: “Aquí pone Juan José Morillas Rodríguez”. La cosa cambia y ya se puede volver a la posición de descanso. El sobre de Morillas de cada diciembre trae el mejor detalle:los calendarios nuevos con la Virgen de la Esperanza y un mensaje en latín, que cada año se renueva como nuestra devoción a la Macarena. Este año ha tocado una frase del Papa Francisco difundida en las redes sociales: Familia spei officina est (“La familia es un taller de Esperanza”). El pontífice usa Twitter y nuestro Morillas sigue fiel a los almanaques tradicionales. Con ellos siempre nos recuerda la fugacidad del tiempo, la certeza de la Esperanza, la proximidad de las pascuas y la ofrenda de su amistad. Y el envío de Morillas también nos recuerda, ay, que el otro detalle que siempre nos anunciaba las fiestas ya no nos llega: la felicitación de Daniel Puch, hecha con su pincel hiperrealista en el estudio de Bailén con derecho a luz de patio procedente del Museo. Ahora vemos a Daniel en la cara de la Esperanza que nos trae el gran Morillas.

Nardos en vez de Comillas

El presidente ya sabe cómo le ha cambiado la vida cotidiana desde que ha asumido el cargo principal de San Gregorio, como sabe que lo peor está por venir... ¿Qué es lo peor? Que ya no podrá estar los 15 de agosto en Comillas. Ahora tocará chaqué (fresquito a ser posible) y procesión... ¿Verdad, Paco? Se acabó eso que se decía: “Te dejas ver menos que Paco Vélez los 15 de agosto”.

Cita en Tabladilla

Los componentes de la Agrupación Musical Virgen de Los Reyes disputarán un partido de fútbol contra un equipo de la Guardia Civil (Tricornios) el 21 de diciembre a las 19:30 horas en el campo de fútbol del colegio Tabladilla. Lo importante del encuentro es que para acceder al campo no habrá que comprar entrada alguna. Bastará con la entrega de un juguete. Con el lema Un juguete, una sonrisa. Un juguete, una ilusión, todos los recaudados irán destinados a la obra social de las Hermanas de la Cruz.

Pelotazo

El que dio Ricardo Suárez el miércoles en la presentación de la preciosa Inmaculada que le ha comprado la Fundación Cajasol. El acto tuvo un amplio respaldo social y mediático. El autor refirió su condición de hermano del Silencio y reiteró su compromiso público con la defenda del Dogma Concepcionista.

Los tontos de la jura

Hay que ver lo desocupados que están algunos que siguen con la barrila (envidiosilla) de la jura privada que se celebró en una cofradía. ¿Dónde imponen las reglas que las juras sean abiertas, cerradas o semicerradas? ¿Acaso se regula en algún sitio cómo hay que trasladar las potencias, ceder los pañuelos de la Virgen o bajar a las imágenes de los altares para personas que lo pueden necesitar? Ha nacido una nueva especie: el tonto de la jura.

El lagarto de la Catedral:

<<Mi querido y siempre inquieto Fiscal, la verdad es que sería la mar de interesante que el cura Chamizo fuera candidato en las elecciones municipales. Lo he visto dando mítines en las autonómicas y me he ilusionado con esa posibilidad. Ya sabes que de siempre va por libre...>>